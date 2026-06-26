Video| Tunog ng pangalan ni Imam Hussein sa Turkey; pagdaraos ng maringal na seremonya ng pagluluksa ng Muharram

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tunog ng pangalan ni Imam Hussein sa Turkey; pagdaraos ng maringal na seremonya ng pagluluksa ng Muharram.
Kasabay ng mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ang mga seremonya ng pagluluksa ng Muharram ay ginanap na may masiglang presensya ng mga deboto ng Ahl al-Bayt sa iba't ibang bahagi ng Turkey.
Ang mga nagdadalamhati, sa pamamagitan ng pagdaraos ng tradisyonal na mga ritwal, pagpapalo ng dibdib, at pag-awit ng mga elehiya, ay muling nagpahayag ng kanilang debosyon kay Imam Hussein at sa walang hanggang mensahe ng Ashura, at ipinakita na ang pagmamahal kay Imam Hussein ay lumampas sa mga hangganang heograpikal.
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