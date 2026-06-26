Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kapalaluan ng ministrong Zionist: Hindi kami aatras sa Lebanon kahit na gusto ni Trump.
Si Eli Cohen, Ministro ng Enerhiya ng Zionist regime, ay nagpahayag nang tahasan na ang rehimeng ito ay walang balak na umalis sa mga sinasakop na lugar ng Lebanon, at inangkin na ang mga pwersang Israeli ay mananatili sa mga lugar na ito sa mahabang panahon.
Idiniin niya na ang paglikha at pagpapanatili ng mga permanenteng posisyon ay ang patakaran ng Tel Aviv, at kahit na si Donald Trump o sinumang iba pang Amerikanong opisyal ay humiling ng pag-urong, ang tugon ng Zionist regime ay "hindi."
Sinasakop na Jerusalem – Channel 14 ng Zionist regime (Hunyo 25, 2026) – Si Eli Cohen, Ministro ng Enerhiya ng Zionist regime at miyembro ng security cabinet, sa isang panayam sa Channel 14 ng rehimeng ito ay idiniin na ang hukbo ng Israel ay walang planong umalis sa "security belt" ng timog Lebanon, at kahit ang personal na kahilingan ni Donald Trump ay hindi makakapagbago sa desisyong ito. Bilang tugon sa tanong ng host tungkol sa posibilidad ng pag-urong sa ilalim ng presyon ng Amerika, tahasan niyang sinabi: "Hindi kami urong mula sa security belt sa Lebanon, kahit na hilingin ito ni Trump o ng sinumang iba pang Amerikanong opisyal."
Si Cohen, na itinuturing na isa sa mga ekstremistang pigura ng gabinete ni Netanyahu, ay inilarawan ang military presence sa timog Lebanon bilang "isang mahalagang kasangkapan upang protektahan ang mga residente ng hilagang Israel" at idinagdag na ang lugar na ito ay "nagpapawalang-bisa sa banta ng pagpasok ng mga terorista at anti-tank attacks." Tinanggihan din niya ang anumang ulat tungkol sa bahagyang pag-urong ng mga pwersang Israeli mula sa ilang mga punto, at sinabi na ang nangyari ay "mga minor na pagbabago sa deployment" lamang upang mapabuti ang mga depensibong posisyon.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang direktang usapan sa pagitan ng mga delegasyon ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington ay pinalawig ng isa pang araw. Isang opisyal ng US State Department ang nagsabi na may mga pag-unlad na nakamit ngunit ang mga hindi pagkakasundo sa lawak at iskedyul ng pag-urong ay nananatili. Samantala, idiniin din ni Benjamin Netanyahu noong Huwebes sa kanyang pampublikong talumpati na ang Israel ay "mananatili sa security belt hangga't kinakailangan ng security conditions."
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