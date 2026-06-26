Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtitipon ng Ashura sa libingan ni Martir Sayyed Hassan Nasrallah; ang Dahiyeh ng Beirut ay nalubog sa pagluluksa para kay Hussein.
Ang mga bagong larawan ng prusisyon at maringal na seremonya ng Ashura sa libingan ni Martir Sayyed Hassan Nasrallah, na matatagpuan sa timog Dahiyeh ng Beirut, ay inilabas.
Libu-libong nagdadalamhati, sa pamamagitan ng pagdalo sa ritwal na ito, habang nagluluksa para kay Imam Hussein, ay ginunita rin ang alaala ni Sayyed ng paglaban at nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban.
Beirut – Lebanese news agencies (Hunyo 26, 2026) – Kasabay ng araw ng Ashura, ang seremonya ng pagluluksa para sa Hari ng mga Martir ay ginanap na may malawakang presensya ng mga deboto ng Ahl al-Bayt sa libingan ni Martir Sayyed Hassan Nasrallah, dating Kalihim Heneral ng Hezbollah ng Lebanon, sa timog Dahiyeh ng Beirut. Ang ritwal na ito ay inorganisa ng Hezbollah ng Lebanon sa lugar ng libingan ni Martir Nasrallah, na matatagpuan malapit sa kalsada ng Beirut airport, at isang malaking bilang ng mga nagdadalamhati at tagahanga ng Ahl al-Bayt ang naroroon sa lugar na ito. Ang matinding security measures ay ipinatupad sa mga ruta patungo sa libingan na ito at gayundin sa mga kalsadang kumokonekta sa Beirut International Airport.
Si Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng Hezbollah ng Lebanon, ay nagtalumpati sa mga nagdadalamhati sa seremonyang ito. Ang mga nagdadalamhati, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga ritwal ng pagluluksa at pagsigaw ng mga slogan ng Ashura, ay ginunita ang alaala ng pag-aalsa ng Ashura at ng mga martir ng paglaban. Kasabay ng ikasampung araw ng Muharram, ang mga seremonya ng pagluluksa sa iba't ibang lugar ng Lebanon kabilang ang Beirut, Dahiyeh, timog ng bansa, at iba pang mga lungsod ay ginaganap din na may masiglang presensya ng mga tao sa mga Hussainiya, Tekaya, at relihiyosong lugar.
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