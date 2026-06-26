Video| Ang kabisera ng Britanya sa pagluluksa para kay Hussein; pagtitipon ng Ashura sa London

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kabisera ng Britanya sa pagluluksa para kay Hussein; pagtitipon ng Ashura sa London.
Ang seremonya ng pagluluksa para kay Imam Hussein ay ginanap sa London na may malawakang presensya ng mga deboto ng Ahl al-Bayt.
Ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pag-awit ng "Ya Hussein," pagpapalo ng dibdib, at pag-awit ng mga elehiya, ay binuhay ang alaala ng epiko ng Karbala at muling nagbigay-diin sa walang hanggang mensahe ng paghahangad ng kalayaan, katarungan, at sakripisyo ng Ashura.
..........
328
Your Comment