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Video| Ang kabisera ng Britanya sa pagluluksa para kay Hussein; pagtitipon ng Ashura sa London

26 Hunyo 2026 - 13:38
News ID: 1831584
Video| Ang kabisera ng Britanya sa pagluluksa para kay Hussein; pagtitipon ng Ashura sa London

Ang kabisera ng Britanya sa pagluluksa para kay Hussein; pagtitipon ng Ashura sa London.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kabisera ng Britanya sa pagluluksa para kay Hussein; pagtitipon ng Ashura sa London.

Ang seremonya ng pagluluksa para kay Imam Hussein ay ginanap sa London na may malawakang presensya ng mga deboto ng Ahl al-Bayt.

Ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pag-awit ng "Ya Hussein," pagpapalo ng dibdib, at pag-awit ng mga elehiya, ay binuhay ang alaala ng epiko ng Karbala at muling nagbigay-diin sa walang hanggang mensahe ng paghahangad ng kalayaan, katarungan, at sakripisyo ng Ashura.

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