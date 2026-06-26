Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang gantimpala ng pag-iyak para kay Zaynab (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang Banal na Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nagsabi:
"Sinumang umiyak para sa mga pagsubok ng babaeng ito ay tulad ng umiyak para sa kanyang mga kapatid na sina Hasan at Husayn (sumakanila nawa ang kapayapaan)."
"Sinumang umiyak para sa mga pagdurusa ng babaeng ito ay katulad ng isang umiyak para sa kanyang mga kapatid, sina Hasan at Husayn, sumakanila nawa ang kapayapaan."
#Hadith
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