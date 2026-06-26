Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Ang mga pag-atake ng Iran ay nagdulot ng malaking pinsala sa base ng Amerika sa Bahrain.
Inihayag ng pahayagang Wall Street Journal sa isang ulat na ang missile at drone attacks ng Iran sa panahon ng digmaan ay nagdulot ng malaking pinsala sa base ng US Fifth Fleet sa Bahrain.
Batay sa ulat na ito, ang command building, hindi bababa sa 12 iba pang mga gusali, at dalawang satellite communication terminal ay nasira, at ang halaga ng muling pagtatayo ng mga pasilidad na ito ay tinatayang mga 400 milyong dolyar.
Isinulat din ng Amerikanong media na ito na kasunod ng mga pag-atakeng ito, sinusuri ng Washington ang muling pagsasaayos ng military posture nito sa Kanlurang Asya, kabilang ang muling pag-istruktura ng Bahrain base, pagbabawas ng mga pwersa sa ilang mga bansa sa rehiyon, at paglipat ng bahagi ng mga misyon at command centers.
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