Video| Dahiyeh sa Ashura; mga nakakuyom na kamao, isang bagong tipan sa landas ni Hussein

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dahiyeh sa Ashura; mga nakakuyom na kamao, isang bagong tipan sa landas ni Hussein
Ang mga tao ng timog Dahiyeh ng Beirut, kasabay ng Ashura, sa pamamagitan ng malawakang presensya sa seremonya ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ay nagpakita ng mga eksena ng pagkakaisa, katapatan, at pagtitiis.
Ang mga nagdadalamhati, na may nakataas na mga kamao at mga epikong slogan, habang nagluluksa para kay Imam Hussein, ay nagbigay-diin sa kanilang pananatili sa mga mithiin ng Ashura at pagpapatuloy ng landas ng paglaban.
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