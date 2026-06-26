Video| Hanover; ang pagkakaisa ng mga deboto ni Hussein sa puso ng Europa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hanover; ang pagkakaisa ng mga deboto ni Hussein sa puso ng Europ
Ang seremonya ng pagluluksa at pagpapalo ng dibdib para kay Imam Hussein ay ginanap sa presensya ng isang grupo ng mga Shia at tagahanga ng Ahl al-Bayt sa Hanover.
Ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga ritwal ng pagluluksa, ay ginunita ang alaala ng epiko ng Karbala at nagpakita ng isang pagpapakita ng pagpapatuloy ng kultura ng Ashura sa labas ng mga hangganan ng mundo ng Islam.
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