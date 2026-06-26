Hindi pa naganap na pagbabago ni Tucker Carlson, kilalang konserbatibong media figure ng Amerika; pag-amin sa pagkakamali tungkol sa Islam at matindin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi pa naganap na pagbabago ni Tucker Carlson, kilalang konserbatibong media figure ng Amerika; pag-amin sa pagkakamali tungkol sa Islam at matinding posisyon laban sa Israel.
Si Tucker Carlson, kilalang konserbatibong media figure at host ng Amerika, sa isang hindi pa naganap na pag-amin ay umamin na ang kanyang mga nakaraang anti-Islamikong pananaw ay ganap na mali at bunga ng pinalaking takot. Idiniin niya na ang takot sa mga Muslim sa Amerika ay higit na pinalalaki ng gobyerno ng Israel at ng mga tagasuporta nito. Si Carlson, na kamakailan ay humiwalay na kay Trump at umalis sa Republican Party, ngayon ay naging isang seryosong kritiko ng mga patakaran ng Zionist regime.
Ayon sa Newsweek, ang biglaang pagbabago ng posisyon ni Carlson ay naganap kasabay ng malalaking pagbabago sa pampublikong opinyon ng Amerika; dahil ang mga survey noong 2026 ay nagpapakita na sa unang pagkakataon, ang antas ng pakikiramay ng mga Amerikano sa mga Zionist ay lubhang bumaba at 60 porsyento ng lipunan ay may negatibong pananaw sa Israel. Tinanggihan ni Carlson ang paratang ng anti-Semitism at sinabi na ang kanyang pagtutol ay lamang sa mga nakakapinsalang patakaran ng gobyerno ng Israel para sa interes ng Amerika.
New York – Newsweek (Hunyo 25, 2026) – Si Tucker Carlson, dating host ng Fox News at isa sa pinakamaimpluwensyang konserbatibong media figure ng Amerika, sa isang panayam sa Sky News ay tahasang umamin na ang kanyang mga taon ng anti-Islamiko at anti-Muslim na pahayag ay "ganap na mali." Sinabi ni Carlson: "Maraming beses kong sinabi sa telebisyon na ang problema ay ang Islam, ang problema ay ang mga Muslim. Lahat ay gustong patayin tayo... at naniwala ako doon. Ako ay hysterical. Ngunit ngayon alam ko na wala sa mga iyon ang totoo."
Inamin din niya na ang kanyang pananaw sa Israel ay nagbago na rin at ang Israel ngayon ay "walang pagkakahawig" sa bansang binisita niya mga dekada na ang nakalipas. Sa mga nakaraang buwan, mariing kinondena ni Carlson ang magkasanib na air strike ng Amerika at Israel sa Iran at tinawag itong isang digmaan na isinagawa sa pagpilit ni Benjamin Netanyahu at sa kapinsalaan ng pambansang interes ng Amerika. Inakusahan niya si Donald Trump ng "pagkaalipin" kay Netanyahu at sinabi na ang kampanya sa halalan ni Trump ay higit na pinondohan ng mga taong may "katapatan sa Israel."
Sa pagtatapos ng nakaraang linggo, opisyal na inihayag ni Carlson sa kanyang podcast na pagkatapos ng 35 taon, umalis na siya sa Republican Party at "walang pagkakataon" na suportahan ang partidong ito sa midterm elections ng Nobyembre 2026. Sinabi niya: "Paano ko susuportahan ang isang partido na hindi tapat sa Amerika at inuuna ang interes ng isang dayuhang bansa kaysa sa interes ng sarili nitong mga mamamayan? Ito ay hindi katanggap-tanggap, mapagkanlong, at hindi moral."
Pagbabago sa pampublikong opinyon; hindi pa naganap na pagbaba ng suporta sa Israel
Ang pagbabago ng posisyon ni Carlson ay naganap sa panahong ang survey ng Pew Research Center noong Marso 2026 ay nagpapakita na 60 porsyento ng mga Amerikanong nasa hustong gulang ay may hindi kanais-nais na pananaw sa Israel. Ang bilang na ito sa mga Democrat ay umabot sa 80 porsyento, at kahit ang suporta ng mga Republican sa Israel ay bumaba ng 15 porsyento sa pinakamababang antas nito sa nakalipas na dalawang dekada. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Gallup polls mula noong 2001, ang pakikiramay ng mga Amerikano sa mga Palestinian ay lumampas sa pakikiramay sa mga Israeli.
Bilang tugon sa mga paratang ng anti-Semitism na itinuturo sa kanya, sinabi ni Carlson: "Siyempre hindi ako anti-Semite, at iyon ang dahilan kung bakit nila ako inaakusahan ng paratang na ito. Ang aking posisyon sa Israel ay walang kinalaman sa relihiyon o etnisidad ng mga Israeli; ito ay may kinalaman sa mga desisyon ng gobyerno ng bansang ito na nakakapinsala sa aking bansa."
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