Video| Pagluluksa para kay Imam Hussein ng mga pwersa ng Hashd al-Shaabi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagluluksa para kay Imam Hussein ng mga pwersa ng Hashd al-Shaabi.
Ang mga pwersa ng Hashd al-Shaabi ng Iraq, kasabay ng mga araw ng Ashura, sa pamamagitan ng pagdaraos ng seremonya ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng jihad, sakripisyo, at paglaban.
Ang mga mandirigma ng pwersang ito, sa pamamagitan ng pagdalo sa mga ritwal ng pagluluksa, ay itinuring ang epiko ng Ashura bilang inspirasyon sa diwa ng pakikipaglaban, kahandaan, at pananatili sa pagtatanggol sa mga mithiin at seguridad ng rehiyon.
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