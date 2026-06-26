Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawan ng martir na pinuno ng rebolusyon sa itaas ng Rakdat Tuwayrij; isang kuha ng debosyon ng mga nagdadalamhati ng Karbala.
Ang mga nagdadalamhati ng Ashura sa maringal na ritwal ng Rakdat Tuwayrij sa Karbala, sa pamamagitan ng paghawak sa mga larawan ng martir na pinuno ng rebolusyon, ay nagpakita ng kanilang debosyon at katapatan sa mga mithiin ng paglaban.
Ang mga larawang ito, sa gitna ng napakaraming nagdadalamhati, ay naging isa sa mga kilalang at walang hanggang kuha ng seremonya ng Ashura ngayong taon.
Karbala – ABNA news agency (Hunyo 26, 2026) – Ang tradisyonal na ritwal ng "Rakdat Tuwayrij" (pagtakbo ng Ashura) sa araw ng Ashura sa Karbala ay ginanap na may malawakang presensya ng mga pilgrim at nagdadalamhati. Sa ritwal na ito, ang mga nagdadalamhati, na may nakababang mga paa at nakasuot ng simpleng damit, ay tumatakbo mula sa "Babal Qibla Square" patungo sa banal na dambana ni Imam Hussein. Ngayong taon, isang grupo ng mga nagdadalamhati, sa pamamagitan ng paghawak sa mga larawan ng martir na pinuno ng Islamic Revolution, ay nagpakita ng kanilang debosyon sa mga mithiin ng paglaban at pagpapatuloy sa landas ng mga martir. Ang mga espiritwal na kuha na ito ay malawakang ibinalita sa social media at naging simbolo ng ugnayan sa pagitan ng Ashura at ng harapan ng paglaban. Bago ito, ang dambana ni Imam Hussein ay natakpan ng 30,000 metro kwadrado ng itim na tela at ang mga tagapaglingkod ay nag-install ng mga simbolo ng Ashura sa banal na dambana.
..........
328
Your Comment