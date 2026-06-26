Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-📷 Ang kapalaluan ng mga Zionist sa paglabag sa tigil-putukan ay lumampas na sa hangganan.
Sa unang pagkakataon matapos ang deklarasyon ng tigil-putukan, ang mga drone ng rehimeng ito ay nagpalabas ng mga anunsyo na nag-utos sa mga residente ng Al-Mansouri na lumikas sa lugar.
Beirut – Lebanese National News Agency (NNA) na binanggit ang Reuters (Hunyo 26, 2026) – Ang mga pwersa ng Zionist regime noong Biyernes, gamit ang mga drone, ay nagkalat ng mga anunsyo sa bayan ng "Al-Mansouri" sa Tyre area sa timog Lebanon at nag-utos ng agarang paglikas sa mga residente. Batay sa mga ulat, ito ang unang pagkakataon mula nang magkaroon ng tigil-putukan sa pagitan ng Zionist regime at Hezbollah na ang ganitong utos ay inilabas.
Isang matataas na opisyal ng militar ng Lebanon ang nagsabi sa Reuters na ang Zionist regime ay kamakailan lamang ay idinagdag ang bayan ng Al-Mansouri sa listahan ng mga sinasakop na lugar nito sa timog Lebanon. Idinagdag ng opisyal na ito na ang hukbo ng Zionist regime ay mahigpit na kumokontrol sa hilagang hangganan ng sinasakop na lugar, at tumutugon sa anumang pagtatangka na lumapit sa hangganang ito, mula sa mga sibilyan o pwersa ng hukbo ng Lebanon, sa pamamagitan ng pagpapaputok.
Kapansin-pansin na noong Huwebes, isang drone ng Zionist regime, sa pag-target ng isang sasakyan sa kalsada sa pagitan ng mga bayan ng Zawtar at Mifdoun sa Nabatieh province, ay nagresulta sa pagkamartir ng tatlong Lebanese citizen. Inilarawan ng Hezbollah ng Lebanon ang hakbang na ito bilang "malinaw na paglabag sa tigil-putukan" at "direktang pag-atake sa mga sibilyan."
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