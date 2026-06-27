Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Taremi winasak ang FIFA at ang pagho-host ng Amerika: Ang pinakasakuna na World Cup sa kasaysayan!
Si Mehdi Taremi, pagkatapos ng pagtatapos ng laban ng kanyang koponan, na pumupuna sa mga kondisyon ng pagho-host ng mga laban, ay nagsabi: "Mula sa simula ng kompetisyon, nagreklamo kami tungkol sa mga problema sa paglalakbay, kawalan ng mga pasilidad, kawalan ng mga Iranian manager at media, at kawalan ng sapat na oras para sa pagbawi, ngunit wala sa mga problemang ito ang nalutas." Sa paglalarawan ng sitwasyong ito bilang "sakuna," idiniin niya na ang mga detalye at kondisyon ng pagbawi sa propesyonal na football ay may determinadong papel.
Idinagdag ng striker ng pambansang koponan, na nagsasabing ang mga manlalaro ay nakipaglaban sa kabila ng lahat ng mga kondisyong ito para sa kasiyahan ng mga tao ng Iran: "Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya para sa aming mga tao at nais naming ihatid ang mensahe ng kapayapaan sa mga tao ng Iran at sa mundo. Ang football ay hindi dapat maging bahagi ng pulitika at umaasa kami na ang mga makatarungang kondisyon ay malilikha para sa lahat ng mga koponan."
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