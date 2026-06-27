Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktibista ng karapatang pantao mula sa Ireland: Ang Iran ay itinuturing na parang kriminal.
Si Tad Hicky, aktibista ng karapatang pantao mula sa Ireland, bilang tugon sa laban ngayon ng pambansang koponan ng Iran, na pumupuna sa hindi pagtanggap sa ikalawang goal ng Iran ay nagsabi: "Ang desisyong ito ay tunay na kahindik-hindik at hindi katanggap-tanggap sa anumang paraan. Ang koponan ng Iran ay tinatrato na parang sila ay mga kriminal."
Sa pagtukoy sa mga panggigipit na ipinataw sa Iran, idinagdag niya: "Parang parehong kuwento ng digmaan; habang ang kaaway ay gumagamit ng mas maraming hindi kanais-nais na pamamaraan, ang Iran ay lumilitaw na mas marangal at mas matatag."
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