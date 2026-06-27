Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Prusisyon ng Ashura sa mahigit 60 lungsod sa Nigeria.
Kasabay ng ikasampung araw ng Muharram, ang seremonya ng prusisyon at pagluluksa ng Ashura ay ginanap na may malawakang presensya ng mga Shia at tagahanga ng Ahl al-Bayt sa Abuja, kabisera ng Nigeria, at sa mahigit 60 lungsod ng bansang ito.
Ang mga kalahok sa mga ritwal na ito, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga prusisyon ng pagluluksa, ay ginunita ang alaala ni Imam Hussein at ng mga martir ng Karbala, at nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng mensahe ng Ashura at kultura ng paglaban.
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