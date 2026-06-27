Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Hezbollah: Ang ipinipilit na kasunduan ay hindi maipapatupad.
Si Ihab Hamadeh, kinatawan ng Hezbollah sa parliament ng Lebanon, na pumupuna sa kamakailang kasunduan, ay inakusahan ang gobyerno ng Lebanon ng paggalaw sa isang landas na naaayon sa mga kahilingan ng Zionist regime, at sinabi: "Ang kasunduang ito ay walang kakayahang ipatupad."
Idiniin niya na ang gobyerno ng Lebanon ay walang kakayahang matupad ang mga kahilingan ng Zionist regime, at ang paglaban ay mananatili sa posisyon nito sa pagharap sa kaaway hanggang sa kumpletong pagpapalaya ng mga lupain.
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