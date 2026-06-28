Video| Tagapagsalita ng Hukbo: Ang pinaka-advanced na kagamitan ay isinagawa sa gitna ng digmaan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tagapagsalita ng Hukbo: Ang pinaka-advanced na kagamitan ay isinagawa sa gitna ng digmaan.
Inihayag ng tagapagsalita ng Hukbo na ang sandatahang lakas, sa panahon ng 40-araw na digmaan, bilang karagdagan sa paggamit ng umiiral na kakayahan, ay gumawa rin at nagpatakbo ng mas advanced na kagamitan at armas.
Sinabi niya na sa mga huling araw ng digmaan, ang mga bagong drone at na-optimize na missile na may mas mataas na kalidad ay ginamit sa hukbo at IRGC; isang hakbang na nagpapakita ng pagpapatuloy ng mga aktibidad sa pagsasaliksik at pag-unlad kahit sa gitna ng labanan.
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