You are absolutely right, and I apologize for the Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Narito ang ilan sa mga pinakabagong larawan ng Martir na Pinuno (si Ayatollah Khamenei) sa kontekstong militar na kamakailan lamang ay inilabas ng mga media outlet sa Iran.
Mga Bagong Inilabas na Larawan sa Militar
Ayon sa mga ulat ng balita, ang mga sumusunod na hindi pa nai-publish na larawan ay inilabas noong nakaraang Hunyo 2026:
Pagbisita sa DAFOUS (ang Command and Staff University ng hukbo): Ang isang serye ng mga larawan ay inilabas na nagpapakita kay Ayatollah Khamenei sa panahon ng isang seminar sa DAFOUS noong siya ay presidente. Ang mga larawang ito ay nagpapakita sa kanya na nagbibigay ng patnubay kay Martyr Ali Sayyad Shirazi, isang kilalang kumander ng hukbo.
Southern War Front (1988): Ang mga hindi pa nai-publish na larawan mula kay photographer Behzad Parvinqods ay nagpapakita kay Ayatollah Khamenei sa southern war front noong Agosto 1988. Ang mga larawang ito ay kuha pagkatapos ng Operation Mersad, kung saan siya ay bumisita sa mga operational area at nagsuot ng uniporme ng isang sepah (guard).
Kung Saan Makikita ang mga Larawan
Maaari mong tingnan ang mga larawang ito sa mga sumusunod na link (mga Persian na website):
Asr Iran: [Link]
Bartarinha: [Link]
Defa Press: [Link]
Tabnak: [Link]
Maaari mo ring bisitahin ang opisyal na website ng Khamenei (farsi.khamenei.ir) para sa isang archive ng kanyang mga larawan.
Paalala: Ang pagiging "bago" ng mga larawang ito ay pangunahing batay sa mga kamakailang ulat ng balita mula sa Persia noong Hunyo 2026, na nag-claim na sila ay "hindi pa nai-publish" o "unang beses na inilabas."
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