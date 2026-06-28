Video| Matinding tensyon ang naganap sa Green Zone ng Baghdad noong Linggo, Hunyo 28, 2026, kasunod ng isang serye ng mga pag-aresto sa mga kilalang p

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding tensyon ang naganap sa Green Zone ng Baghdad noong Linggo, Hunyo 28, 2026, kasunod ng isang serye ng mga pag-aresto sa mga kilalang politiko at negosyante na iniuugnay sa isang malawakang kampanya laban sa katiwalian .
🏛️ Ang Pagsasara ng Green Zone
Ang Green Zone, na sentro ng pamahalaan ng Iraq na naglalaman ng mga gusali ng gobyerno at mga dayuhang embahada , ay ganap na isinara mula noong gabi ng Sabado hanggang sa madaling-araw ng Linggo . Ang mga checkpoint ay dahan-dahang binuksan pagsapit ng madaling-araw, ngunit ang mahigpit na seguridad ay nanatili sa paligid ng mga pangunahing pasilidad ng gobyerno .
👥 Ang mga Naaresto
Ayon sa mga ulat ng media, ang mga naaresto ay kinabibilangan ng:
· Muthanna al-Samarrai, pinuno ng Azm Alliance, isang kilalang Sunnite na politiko .
· Ang mga kinatawan ng parliyamento na sina Muhammad al-Karboli at Ziad al-Janabi .
· Alia Nassif, isang kinatawan ng parliyamento .
· Bahaa al-Nouri, isang kinatawan mula sa koalisyon ni Muhammad Shia' al-Sudani .
· Ang negosyanteng si Hassan al-Khafaji .
· Si Abbas al-Sudani, kapatid ng dating punong ministro, at si Abdul Karim al-Sudani, ang kanyang kalihim .
Sa kabuuan, iniulat na hanggang 20 katao, kabilang ang mga dating ministro, mga kasalukuyang parliamentarian, at mga security official, ang naaresto sa operasyong ito .
⚖️ Ang Konteksto: Isang Pambansang Kampanya Laban sa Katiwalian
Ang mga pag-arestong ito ay bahagi ng isang pinalakas na kampanya laban sa katiwalian na pinamumunuan ng Punong Ministro na si Ali al-Zaidi, na itinuturing na pinakamalawak na operasyon ng ganitong uri sa Iraq mula nong 2003 .
· Pinagmulan ng Imbestigasyon: Ang kampanya ay sinasabing batay sa mga pag-amin ni Adnan al-Jamilly, isang dating opisyal ng Ministry of Oil .
· Pakikipag-ugnayan sa FBI: May mga ulat na ang operasyon ay isinasagawa sa pakikipag-ugnayan sa US Federal Bureau of Investigation (FBI)
· Legal na Batayan: Ang mga pag-aresto ay isinagawa matapos maglabas ng mga judicial order na nag-aalis ng immunity mula sa mga naarestong parliamentarian .
Ang Green Zone ay nakakita ng pag-deploy ng mga armored vehicle at tank sa panahon ng operasyon . Sa kabila ng lawak ng operasyon, walang opisyal na pahayag mula sa gobyerno ng Iraq o sa judicial council ang nagkumpirma ng mga pangalan ng mga naaresto o ang buong detalye ng pagsisiyasat .
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