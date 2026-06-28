Video| Sinabi ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na milyun-milyong Iraqi ang nagpahayag ng kahandaan na lumahok sa prusisyon ng

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinabi ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na milyun-milyong Iraqi ang nagpahayag ng kahandaan na lumahok sa prusisyon ng libing ng martir na pinuno ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Ali Khamenei.
📍 Pagdating ni Araghchi sa Baghdad
Dumating si Araghchi sa Baghdad noong Linggo, Hunyo 28, 2026, para sa isang opisyal na pagbisita upang makipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Iraq hinggil sa mga seremonya ng libing sa mga banal na dambana ng Najaf at Karbala.
🤝 Mga Pagpupulong at Koordinasyon
Nakipagpulong si Araghchi sa matataas na opisyal ng Iraq, kabilang ang kanyang katapat na si Fuad Hussein, Punong Ministro Ali al-Zaidi, at Pangulong Nizar Amidi. Ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ay ang pangwakas na koordinasyon ng logistical at security arrangements para sa mga seremonya ng libing sa loob ng Iraq.
⚰️ Iskedyul ng mga Seremonya sa Iraq
Ayon sa Iranian funeral committee, ang mga labi ng martir na pinuno ay nakatakdang dumating sa mga banal na lungsod ng Najaf at Karbala sa Miyerkules, Hulyo 8, 2026.
📊 Paghahanda ng mga Iraqi
· Ayon sa ulat, mahigit isang milyong Iraqi ang nakapagrehistro na upang lumahok sa prusisyon.
· Ang malawakang pagdalo na ito ay sumasalamin sa malalim na pagmamahal at debosyon ng mga Iraqi sa yumaong pinuno.
· Inaasahan na ang cross-border na paggalaw na ito ay mangangailangan ng maayos na kooperasyon sa pagitan ng Iraqi security forces at Iranian protocol officers.
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