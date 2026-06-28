Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Abdul Bari Atwan: Hindi magdadala ng kapayapaan ang framework agreement; dapat maging mapagbantay ang paglaban.
Sa pagpuna sa framework agreement sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime, inilarawan ni Abdul Bari Atwan ito bilang isang hakbang na pabor sa Tel Aviv at nagbabala na ang kasunduang ito ay hindi lamang magtatapos sa digmaan, kundi maaaring magbigay-daan sa paglala ng mga tensyon.
Ang analyst na ito sa mga usapin sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo sa Hezbollah, ay tinawag ang pangunahing layunin ng kasunduang ito bilang pagpapahina sa paglaban at pagtulak sa Lebanon patungo sa panloob na krisis.
London – Rai Al-Youm (Hunyo 28, 2026) – Si Abdul Bari Atwan, kilalang analyst ng mga strategic na usapin sa rehiyon at editor-in-chief ng Rai Al-Youm, sa isang tala na binanggit ang pagpirma ng security framework agreement sa pagitan ng gobyerno ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington, ay tinawag itong "mapagkanlong normalisasyon" at "panlilinlang" na hindi lamang magpapahinto sa digmaan, kundi magpapalala pa nito.
Sa pagtukoy na ang kasunduang ito ay nilagdaan ng mga taong "walang koneksyon sa digmaan at mga pag-unlad sa rehiyon," idiniin ni Atwan na ang administrasyon ni Donald Trump, pagkatapos ng pagkabigo sa pagsalakay sa Iran, ay mabilis na sinubukang paghiwalayin ang mga grupo ng paglaban at "natagpuan ang nawawalang piraso nito sa isang Lebanese na gobyerno na kumukuha ng lehitimidad mula sa pagpapakupkop sa mga Israeli at Amerikano." Tinawag niya ang kasunduang ito bilang "deklarasyon ng digmaan laban sa Lebanon at sa integridad ng teritoryo at pambansa nito" na ang layunin ay "lunurin ang bansa sa digmaang sibil" at sirain ang paglaban at Hezbollah.
Binigyan din ni Atwan ng payo si Hezbollah na maging mapagbantay, dahil ang kasunduang ito ay maaaring magbigay-daan sa isang "panloob na krisis" sa Lebanon. Sa pagpapaalala ng dalawang makasaysayang tagumpay ng paglaban ng Lebanon noong 2000 at 2006 kung saan tinalo at hinarap nila ang Israel na may kahihiyan, idiniin niya ang pangangailangan para sa pagbabantay at pagpapatuloy ng paglaban.
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