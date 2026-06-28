Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdaraos ng Taziye at prusisyon ng pagluluksa ng Ashura sa Beylikdüzü, Turkey
Sa presensya ng isang grupo ng mga Shia at tagahanga ng Ahl al-Bayt, isang prusisyon ng pagluluksa at espesyal na programa para sa Ashura ang ginanap sa Beylikdüzü area ng Turkey, at ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga ritwal ng pagluluksa, ay nagsagawa ng pagdadalamhati at ginunita ang alaala ng mga martir ng Karbala.
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