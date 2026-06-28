Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"Ang pag-una sa Imam at sa Pinuno ay laging may kapahamakan!?".
1. Maging tayo sa linya ng pamumuno (Wilayah), hindi sa likuran at hindi rin sa harap na tayo ay mawala sa pangkalahatang pananaw.
2. Salain natin ang mga karaniwang islogan; tingnan natin kung ang pinagmulan nito ay media ng kaaway o hindi.
3. Huwag nating ituring ang pagsunod bilang pagiging pasibo; kung minsan ang tunay na pagsunod ay ang pag-una sa pagkilos.
Manunulat #Fatemeh_PourAbbas
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#Imam
#Pinuno
#Islamic_Revolution
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