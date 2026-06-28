Video| Propesor ng batas sa London: Nahaharap si Netanyahu sa isang seryosong deadlock sa Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Propesor ng batas sa London: Nahaharap si Netanyahu sa isang seryosong deadlock sa Lebanon.
Sinabi ni John Strason, propesor ng batas sa Unibersidad ng London, sa isang panayam sa BBC na ang pagkokondisyon ng pag-alis mula sa timog Lebanon sa disarmament ng Hezbollah ay isang hindi praktikal na kondisyon at hindi ito tatanggapin ng Hezbollah.
Idinagdag niya na si Netanyahu ay nahaharap sa isang deadlock sa usapin ng Lebanon, at ang kanyang magkasalungat na posisyon patungo sa Hezbollah ay nagpapakita ng pagiging kumplikado ng sitwasyon para sa Tel Aviv.
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