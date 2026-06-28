Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ayatollah Makarem Shirazi: Ang mas malapit na pagkakaisa ng gobyerno at pamumuno ay nagpapalakas ng katahimikan ng mga tao
Sa kanyang pagpupulong sa Pangulo, idiniin ni Ayatollah Makarem Shirazi na ang anumang pagkukulang ay nagpapalakas ng loob ng kaaway, at habang ang mga opisyal ay kumikilos nang may higit na awtoridad, ang mga kaaway ay nagiging mas mahina.
Sa pagpapasalamat sa katatagan ng mga tao, sinabi niya na ang pagbabawas ng agwat at pagtaas ng pagkakaisa sa pagitan ng gobyerno at pamumuno ay magdudulot ng higit na kasiyahan at katahimikan sa lipunan, at ang mga opisyal ay dapat, kasabay ng pagbibigay pansin sa kabuhayan, unahin din ang mga kultural na isyu.
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