Maikling mensahe ni Nabih Berri na nakatutok sa mga tao ng Lebanon / Babala ng tagapagsalita ng parliament ng Lebanon tungkol sa isang bagong kaguluha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Maikling mensahe ni Nabih Berri na nakatutok sa mga tao ng Lebanon / Babala ng tagapagsalita ng parliament ng Lebanon tungkol sa isang bagong kaguluhan sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang hadith mula kay Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan)
O mga tao ko sa Lebanon, sa buong Lebanon, ito ang kaguluhan! "Sa panahon ng kaguluhan, maging tulad ng isang dalawang-taóng-gulang na anak ng kamelyo; walang likod na masasakyan at walang suso na mapagpipigaan ng gatas."
Beirut – Mga ahensya ng balita ng Lebanon (Hunyo 28, 2026) – Si Nabih Berri, tagapagsalita ng parliament ng Lebanon at pinuno ng Amal movement, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe na nakatutok sa mga tao ng bansa, ay nagbabala tungkol sa isang "bagong kaguluhan" sa Lebanon at, sa pamamagitan ng pagsipi sa isang hadith mula kay Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay hiniling sa lahat ng mga grupo na maging mapagbantay at ilayo ang kanilang mga sarili mula sa kaguluhang ito.
Sa kanyang mensahe, na inilathala ng kanyang media office sa social media, isinulat ni Berri: "O mga tao ko sa Lebanon, sa buong Lebanon, ito ang kaguluhan! 'Sa panahon ng kaguluhan, maging tulad ng isang dalawang-taóng-gulang na anak ng kamelyo; walang likod na masasakyan at walang suso na mapagpipigaan ng gatas.'" Ang hadith na ito, na isinalaysay sa Nahj al-Balagha (Karunungan 300) mula kay Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay isang payo na sa panahon ng mga kaguluhan at kaguluhan, ang isang tao ay hindi dapat kumuha ng panig ng alinmang grupo at umiwas sa pagpapalala ng mga hindi pagkakasundo at labanan.
Ang mensaheng ito ay inilabas sa panahong pagkatapos ng pagpirma ng framework agreement sa pagitan ng gobyerno ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington, isang alon ng malawakang pagtutol ang nabuo mula sa mga pampulitikang grupo kabilang ang Hezbollah, Amal movement, at ang "Islamic Group." Ang pinakamahalagang pokus ng hindi pagkakasundo ay ang probisyon na nagpapahintulot sa Zionist regime na manatili sa "security belt" ng timog Lebanon hanggang sa madisarmahan ang Hezbollah. Tinawag ni Hassan Fadlallah, kinatawan ng Hezbollah, ang kasunduang ito bilang "malinaw na paglabag sa Konstitusyon" at idiniin na ang Hezbollah ay "haharapin nang buong kaseryosohan ang anumang hakbang para ipatupad ito." Si Nabih Berri ay dati ring tinawag ang kasunduan bilang "hindi balanse" at pinuna ito, ngunit ngayon, sa pamamagitan ng babalang ito, sinisikap niyang pigilan ang panloob na tensyon at higit pang pagkakawatak-watak sa lipunang Lebanese.
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