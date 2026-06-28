Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mapagpasyang missile at drone operation bilang tugon sa mga pagsalakay ng Amerika.
IRGC:
Mahal at marangal na mga tao ng Islamic Iran; ang inyong matatapang na anak sa Naval at Aerospace Forces ng IRGC, sa isang pinagsamang missile at drone operation sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling-araw ngayong Linggo, Hunyo 28, sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ballistic missiles at drone patungo sa walong mahahalagang imprastraktura ng mamamatay-batang hukbo ng Amerika sa Ali Al Salem base sa Kuwait at sa Fifth Fleet sa Salman Port sa Bahrain, ay winasak ang mga ito at matatag na tumugon sa mga kamakailang pagsalakay ng Amerika.
Ang agresibong kaaway, na ang paglabag sa pangako at pagsira sa kasunduan ay nasa kanyang kalikasan, sa dahilan ng pagharap ng Navy ng IRGC sa isang lumalabag na barko, kaninang madaling-araw ay sumalakay sa limang coastal post ng Islamic Republic.
Batay sa Islamabad memorandum of understanding, ang mga kaayusan sa pagkontrol ng pagdaan sa Strait of Hormuz ay nasa Islamic Republic, at mula ngayon, ang mga lumalabag na barko ay haharapin nang mas mahigpit kaysa dati, at ang pagharap sa posibleng pagsalakay ng kaaway sa anumang dahilan, kahit na ang mga pagsalakay ay sa mga hindi gaanong mahalagang target tulad ng kagabi at ngayong gabi, ay magkakaroon ng mapangwasak na tugon.
Dapat malaman ng kaaway na ang paglabag sa tigil-putukan ay labag sa unang probisyon ng Islamabad memorandum of understanding at magkakaroon ng kumpletong paghinto ng mga proseso.
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