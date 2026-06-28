Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng paglabag sa tigil-putukan; sinunog ng Zionist regime ang Al-Khiyam sa timog Lebanon.
Ang Zionist regime, sa pag-atake sa bayan ng Al-Khiyam, ay nagsagawa ng maraming pagsabog sa bayan na ito at sinunog ang mga residential house doon.
Sa kabilang banda, ang mga drone ng Zionist regime ay lumipad sa himpapawid ng lungsod ng Baalbek at mga paligid nito mula ilang oras na ang nakalipas.
Beirut – Lebanese National News Agency (NNA) (Hunyo 28, 2026) – Batay sa ulat ng Lebanese National News Agency, ang hukbo ng Zionist regime, sa malinaw na paglabag sa tigil-putukan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maraming pagsabog sa bayan ng Al-Khiyam sa Marjayoun district, ay sinunog ang mga residential house sa lugar na ito. Ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa kasabay ng paggalaw ng mga armored vehicle ng hukbo ng Israel sa loob ng bayan na ito. Iniulat ng lokal na mapagkukunan ang malawakang pagkasira ng mga residential house at imprastraktura ng bayan na ito.
Ang Al-Khiyam, na matatagpuan sa Marjayoun area sa timog Lebanon, ay may mataas na estratehikong kahalagahan, at dahil sa lokasyon nito sa mga burol na nakaharap sa malawak na mga lugar ng timog Lebanon at Galilee, ito ay palaging isa sa mga sentro ng labanan. Ang hukbo ng Israel ay nagsagawa na rin ng malaking pagsabog sa bayan na ito noong Abril 20.
Kasabay ng mga ground attacks na ito, iniulat ng mga news source ang paglipad ng mga drone ng Zionist regime sa himpapawid ng lungsod ng Baalbek at mga paligid nito sa silangang Lebanon. Ang mga air at ground na paggalaw na ito ay ginagawa sa panahong ang kasunduan sa tigil-putukan ay nilagdaan ng Amerika, Lebanon, at ng Zionist regime, ngunit ilang beses nang tinawag ng Hezbollah ng Lebanon ang kasunduang ito bilang "malinaw na paglabag sa Konstitusyon" at idineklara na "haharapin nito nang buong kaseryosohan ang anumang hakbang para ipatupad ito." Mula nang magsimula ang mga labanan noong Marso 2, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay nag-iwan ng higit 4,200 patay at 12,000 sugatan.
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