Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pre-kesh ng 2 hindi sinasakop na lugar ng Israel sa gobyerno ng Lebanon!.
Batay sa kasunduang nilagdaan ng kompromisong gobyerno ng Lebanon sa Israel, idineklara ng Zionist regime na umatras ito mula sa dalawang nayon ng Zawtar al-Gharbiya at Froun sa timog at papayagan ang hukbo ng Lebanon na pumasok sa kanila; mga nayon na hindi naman talaga sinasakop!
Ang munisipalidad ng Froun, sa isang pahayag, ay nagsabi na tinatanggihan namin ang pagsasama ng bayan ng Froun sa mga pilot zone at iginiit na ang bayang ito ay hindi sinasakop at nasa labas ng dilaw na linya.
Beirut – Mga ahensya ng balita ng Lebanon (Hunyo 28, 2026) – Isang araw pagkatapos ng pagpirma ng framework agreement sa pagitan ng gobyerno ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington, isang bagong kontrobersya ang lumitaw sa dalawang nayon ng "Zawtar al-Gharbiya" at "Froun" bilang "mga pilot zone" para sa pag-urong ng hukbo ng Israel.
Mga hindi sinasakop na lugar na ipinakilala bilang "mga pilot zone"
Batay sa kasunduang nilagdaan noong Hunyo 26, idineklara ng Zionist regime na umatras ito mula sa dalawang nayon ng Zawtar al-Gharbiya at Froun sa timog Lebanon at papayagan ang hukbo ng Lebanon na pumasok sa mga lugar na ito. Gayunpaman, ang dalawang nayon na ito ay hindi naman talaga sinakop ng hukbo ng Israel sa panahon ng digmaan at dati nang nasa ilalim ng kontrol ng sandatahang lakas ng Lebanon.
Munisipalidad ng Froun: Ang aming lugar ay hindi sinasakop
Ang munisipalidad ng Froun, sa isang pahayag, ay nagpahayag na tinatanggihan nito ang pagsasama ng bayang ito sa "mga pilot zone" at iginiit na ang bayang ito ay "hindi sinasakop at nasa labas ng dilaw na linya." Ang "dilaw na linya" ay ang lugar na pinasok ng mga pwersang Israeli sa panahon ng digmaan at itinakda bilang kanilang security zone.
Mga reaksyon: Mula sa "pre-kesh" hanggang sa "paglabag sa soberanya"
Inilarawan ng mga kritiko ng kasunduang ito ang pag-urong mula sa mga lugar na hindi kailanman sinakop bilang "pre-kesh" at "pakitang-tao." Tinawag ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng Hezbollah ng Lebanon, ang kasunduang ito bilang "nakakahiya, kahiya-hiya, at pagsuko ng soberanya" at idiniin na ang gobyerno ng Lebanon ay "nagbibigay ng lehitimidad sa pananakop para sa mga darating na taon."
Sa kabilang banda, inilarawan ni Benjamin Netanyahu ang kasunduang ito bilang "strategic achievement" at idiniin na ang mga pwersang Israeli ay mananatili sa security zone ng timog Lebanon hangga't hindi nadidisarmahan ang Hezbollah. Ito ay sa kabila ng katotohanang sinabi ng Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, si Yisrael Katz, na "walang paggalaw o pag-urong ang gagawin ng Israel bago ang disarmament ng Hezbollah sa buong Lebanon."
Kalabuan sa pagpapatupad ng kasunduan
Sa kabila ng deklarasyon ng pag-urong mula sa dalawang nayon ng Zawtar al-Gharbiya at Froun, ang tiyak na iskedyul para sa pagpapatupad ng kasunduang ito at ang eksaktong saklaw ng "mga pilot zone" ay nananatiling hindi malinaw. Bukod pa rito, ang Hezbollah, na hindi partido sa kasunduang ito, ay kinuwestiyon ang pagpapatupad ng mga pangunahing probisyon nito. Kasabay ng mga pag-unlad na ito, iniulat ng mga news source ang mga bagong air strike at pagsabog ng hukbo ng Israel sa bayan ng Al-Khiyam sa timog Lebanon, na itinuturing na malinaw na paglabag sa tigil-putukan.
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