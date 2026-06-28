Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng alon ng mga pagtutol sa kasunduan ng Lebanon at Israel; "Ang soberanya ng bansa ay hindi mababayaran."
Ang Amal movement at ang "Islamic Group" ng Lebanon, na pumupuna sa framework agreement sa Israel, ay nagpahayag na ang anumang kasunduan ay dapat humantong sa kumpletong pag-alis ng mga pwersang Israeli, pangangalaga sa soberanya ng Lebanon, pagbabalik ng mga lumikas, at pagpapalakas ng papel ng gobyerno at hukbo.
Kasabay nito, nagbabala si Nabih Berri, tagapagsalita ng parliament ng Lebanon, tungkol sa paglikha ng panloob na kaguluhan. Ang probisyon na may kaugnayan sa pananatili ng mga pwersang Israeli sa "security belt" hanggang sa madisarmahan ang Hezbollah ay naging pangunahing pokus ng pagtutol ng mga pampulitikang grupo ng Lebanon sa kasunduang ito.
Beirut – ABNA news agency (Hunyo 27, 2026) – Ang alon ng mga pagtutol sa framework agreement na nilagdaan sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington ay nagpapatuloy. Tinawag ng Amal movement sa ilalim ni Nabih Berri, tagapagsalita ng parliament ng Lebanon, ang kasunduang ito bilang "hindi balanse" at idiniin na ang malaking bahagi ng mga probisyon nito ay pabor sa Israel at laban sa pambansang interes ng Lebanon. Ang kilusang ito ay tutol sa direktang usapan sa Zionist regime at humihiling ng kumpletong pag-alis ng Israel, ganap na deployment ng hukbo ng Lebanon, pagbabalik ng mga lumikas, at pagsisimula ng muling pagtatayo. Idineklara rin ng "Islamic Group" na ang soberanya ng Lebanon ay hindi dapat ipagpalit at ang anumang kasunduan ay dapat maggarantiya sa pagtatapos ng pananakop.
Si Nabih Berri, na nagbabala tungkol sa paglikha ng panloob na kaguluhan, ay hiniling sa mga tao na mapanatili ang kanilang pagbabantay at pagtitimpi, at itinuring ang kasunduang ito bilang daan sa mga hamon at mapanganib na kahihinatnan para sa Lebanon. Ang pangunahing pokus ng mga pagtutol ay ang probisyon na nagpapahintulot sa Israel na manatili sa "security belt" hanggang sa madisarmahan ang Hezbollah. Sa kabilang banda, inilarawan ni Benjamin Netanyahu ang kasunduang ito bilang "makasaysayang tagumpay" at "suntok sa Iran at Hezbollah," at idiniin na ang mga pwersang Israeli ay mananatili sa security zone hangga't hindi nadidisarmahan ang Hezbollah.
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