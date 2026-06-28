Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analyst ng Israel: Ang mas maraming pag-atake ng Amerika ay hindi malulutas ang krisis sa Strait of Hormuz.
Si Danny Citrinovich, analyst ng Israel sa mga usapin ng Iran, ay nagpahayag na ang pagtindi ng mga pag-atake ng Amerika ay hindi lamang malulutas ang krisis sa Strait of Hormuz, kundi tataas din ang posibilidad ng tugon ng Iran at paglala ng mga tensyon.
Idinagdag niya na hindi maaaring asahan ng Washington ang ganap na kalayaan ng maritime navigation sa Strait of Hormuz at sa parehong panahon ay makamit ang isang matatag na kasunduan sa Iran nang hindi isinasaalang-alang ang posisyon ng Tehran.
Ang kasalukuyang pamumuno ng Iran ay ilang beses nang nagpakita na malamang na hindi ito uurong sa isang isyu na itinuturing nitong usapin ng soberanya at pagpigil.
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