Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naglakbay si Araghchi patungong Iraq.
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, kaninang umaga ng Linggo, ay naglakbay patungong Baghdad, kabisera ng bansa, para sa isang opisyal na pagbisita.
Baghdad – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 28, 2026) – Si Sayyed Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, kaninang umaga (Linggo) ay naglakbay patungong Baghdad para sa isang opisyal na pagbisita. Sa paglalakbay na ito, magkukonsulta at makikipagpalitan ng pananaw si Araghchi sa matataas na opisyal ng Iraq tungkol sa bilateral relations at rehiyonal at internasyonal na pag-unlad. Ang koordinasyon sa mga opisyal ng Iraq para sa pagdaraos ng seremonya ng prusisyon ng martir na pinuno ng Islamic Revolution sa mga banal na dambana ay kabilang sa mga pangunahing pokus ng agenda ng paglalakbay na ito.
Batay sa inihayag na iskedyul, makikipagpulong at makikipag-usap si Araghchi kay Fuad Hussein, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iraq. Binalak din na, habang ipinapaliwanag ang mga detalye ng kamakailang usapan ng Iran at Amerika sa Switzerland sa mga opisyal ng Iraq, magkonsulta rin tungkol sa mga pinakabagong pag-unlad sa rehiyon kabilang ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Zionist regime sa Lebanon at paglabag sa tigil-putukan.
Isa sa pinakamahalagang pokus ng paglalakbay na ito ay ang koordinasyon para sa pagdaraos ng seremonya ng prusisyon ng martir na pinuno ng rebolusyon sa mga banal na lungsod ng Najaf at Karbala. Batay sa deklarasyon ng central headquarters ng prusisyon, binalak na ang banal na labi ng martir na pinuno ay dadalhin sa Najaf at Karbala sa Miyerkules, Hulyo 8, at pagkatapos ng pagdaraos ng seremonya, dadalhin sa banal na Mashhad para sa huling libing. Ang mga koordinasyong ito ay isinasagawa sa panahong inaasahan na isang napakalaking bilang ng mga nagdadalamhati ang maglalakbay sa Iraq upang lumahok sa seremonyang ito, at ang malapit na kooperasyon ng security forces ng dalawang bansa ay mahalaga para sa pamamahala ng kaganapang ito.
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