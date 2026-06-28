Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Imam Ali Islamic Center (Imam Ali-moskén) sa Stockholm, Sweden, ay ang pinakamalaking Shia Islamic center sa Scandinavia. Taun-taon, nagdaraos ito ng mga maringal na seremonya para sa buwan ng pagluluksa ng Muharram at Ashura.
Narito ang mga detalye tungkol sa sentro at sa kanilang mga programa para sa taong 2026:
🕌 Tungkol sa Imam Ali Islamic Center
· Pangalan at Lokasyon: Kilala rin bilang "Imam Ali-moskén". Matatagpuan ito sa Järfälla, sa hilagang-kanluran ng Stockholm, Sweden.
· Taon ng Pagtatatag: Ang sentro ay itinatag noong 1997 (o 1996) ng isang grupo ng mga Shia Muslim.
· Katayuan: Ito ay isang independiyenteng asosasyon na nagpapatakbo alinsunod sa mga batas ng Sweden at mga prinsipyo ng Islam.
· Mga Pasilidad: Naglalaman ito ng isang malaking aklatan na may higit sa 3,000 mga aklat sa maraming wika.
📅 Programa ng Muharram at Ashura 2026
Batay sa anunsyo ng Imam Ali Islamic Center, ang mga programa para sa Muharram 2026 ay ang mga sumusunod:
· Petsa: Mula Hunyo 17 hanggang Hunyo 26, 2026 (kasalukuyang nagaganap).
· Oras: Tuwing gabi, mula 18:30 hanggang 21:00.
· Tema ng Taon: "The Path to Sa'ādah" (Ang Daan tungo sa Kaligayahan).
· Mga Aktibidad: Ang mga pagtitipon ay ginaganap upang gunitain ang pagkamartir ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa pamamagitan ng mga lecture at seremonya ng pagluluksa.
· Mga Tagapagsalita at Tagapag-ugnay:
· English Lecture: Ibibigay ni Sheikh Dr. Salim Yusufali, ang punong imam ng RISE Academy sa San Jose, California. Siya ay nag-aral sa Stanford University at nagtrabaho sa tech industry bago nag-aral ng Islamic theology sa Qom nang higit sa 10 taon. Siya rin ang tagapagtatag ng al-islam.org.
· Sorgcermoni (Seremonya ng Pagluluksa): Gaganapin ni Ibrahim Eid.
Ang mga naturang programa ay bahagi ng pagsisikap ng sentro na ipakilala ang mga aral ng Ashura at ang pag-aalsa ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa mas malawak na komunidad ng Sweden.
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