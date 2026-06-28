Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dapat tayong maging handa sa pagharap sa anumang posibleng senaryo.
Ang Pangulo sa kanyang pagpupulong sa custodian ng Banal na Dambana ni Hazrat Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan):
Ang social capital at pambansang pagkakaisa ang pinakamahalagang salik ng pagkabigo ng kaaway sa pagkamit ng kanyang mga estratehikong layunin.
Ang gobyerno, kasabay ng sandatahang lakas at ng mga tao, sa pamamagitan ng buong mobilisasyon ng mga kapasidad na pampatupad, pampamahalaan, at panserbisyo ng bansa, ay nagsikap na mabawasan ang mga epekto at bunga ng digmaan para sa mga tao.
Sa ilalim ng mga patnubay ng pamumuno at ng mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa gobyerno, ang mga tagumpay ay nakamit sa iba't ibang larangan kabilang ang relatibong katatagan sa Lebanon at ilang mga pagbubukas sa ekonomiya.
Sinikap naming patakbuhin ang bansa nang may pinakamababang hamon at pagkagambala; ngunit ang mga kondisyon sa hinaharap ay patuloy na nangangailangan ng pagbabantay, kahandaan, at pambansang pagkakaisa, at dapat tayong maging handa sa pagharap sa anumang posibleng senaryo.
Qom – IRNA (Hunyo 28, 2026) – Si Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Islamic Republic of Iran, kaninang umaga (Linggo) sa unang bahagi ng kanyang paglalakbay sa banal na lungsod ng Qom, pagkatapos ng kanyang pagbisita sa banal na dambana ng Karimah ng Ahl al-Bayt, Hazrat Fatimah Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay nakipagpulong at nakipag-usap kay Ayatollah Sayyed Mohammad Saeedi, ang custodian ng banal na dambana at kinatawan ng Wali al-Faqih sa Qom province.
Ang Pangulo, sa pagpapaliwanag ng mga pinakabagong pag-unlad sa bansa lalo na sa panahon ng kamakailang digmaan ng Amerika at ng Zionist regime, ay inalala ang malawakang krimen ng mga kaaway na humantong sa pagkamartir ng dakilang pamumuno, isang grupo ng mga kumander, opisyal, inosenteng mamamayan, at maging mga mag-aaral. Sa kabilang banda, pinuri niya ang napakatalino at marangal na rekord ng sandatahang lakas kabilang ang IRGC, hukbo, Basij, at ang police command, na sa pamamagitan ng sakripisyo, kapangyarihan, at kahanga-hangang kahandaan, ay nanindigan laban sa hybrid at multi-layered na digmaang ito.
Binanggit ni Pezeshkian ang mga aksyon ng gobyerno sa pamamahala ng mga kondisyon ng digmaan, at ipinahayag na ang mga ministro, gobernador, at ang buong hanay ng mga executive manager ay naroroon sa larangan ng serbisyo araw at gabi upang, habang pinapanatili ang katatagan ng mga pampublikong serbisyo, ang sikolohikal at pang-ekonomiyang kapayapaan ng lipunan ay mapangalagaan din. Idinagdag niya na ang bahagi ng estratehiya ng kaaway, bilang karagdagan sa military aggression, ay ang lumikha ng pagkagambala sa supply chain ng mga kalakal, magpataw ng economic pressures, pasiglahin ang pangkalahatang hindi kasiyahan, at mag-udyok ng mga kritikal na kondisyon sa bansa, ngunit sa pamamagitan ng banal na biyaya, pagbabantay ng mga tao, at jihadi na pagsisikap ng mga executive body, ang sabwatan na ito ay nabigo rin, at ang paghahatid ng serbisyo sa mga tao ay nagpatuloy nang walang patid.
Binanggit din ng Pangulo ang proseso ng pampulitika at diplomatikong pag-unlad na humantong sa pagtigil ng digmaan, at binigyang-diin ang estratehiko at naggagabay na papel ng Kataas-taasang Pamumuno sa pamamahala sa sensitibong panahong ito, at sinabi na sa ilalim ng kanyang mga patnubay, ang mga tagumpay ay nakamit sa iba't ibang larangan kabilang ang pagtatatag ng kapayapaan at relatibong katatagan sa Lebanon at ilang mga pagbubukas sa ekonomiya. Sa pagtatapos, sa pagbibigay-diin na sinikap naming patakbuhin ang bansa nang may pinakamababang hamon at pagkagambala, ipinahiwatig niya na ang mga kondisyon sa hinaharap ay patuloy na nangangailangan ng pagbabantay, kahandaan, at pambansang pagkakaisa, at dapat tayong maging handa sa pagharap sa anumang posibleng senaryo.
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