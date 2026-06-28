Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Qalibaf: Ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay ang unang probisyon ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika.
Ang Tagapagsalita ng Parliament sa isang tawag sa telepono sa Tagapagsalita ng Parliament ng Lebanon:
Ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon at ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansang ito ay isang mahalagang bahagi ng unang probisyon ng Islamabad memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika.
Ang aming layunin ay ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon, pagbabalik ng mga lumikas sa kanilang mga tahanan, pagwawakas ng pananakop, at pag-alis ng Zionist regime mula sa teritoryo ng Lebanon, at seryoso naming tinututukan ang bagay na ito.
Sa usapan sa Switzerland, pagkatapos ng seryosong pagtukoy ng delegasyong negosyador ng Iran sa mga paglabag sa probisyong ito, napagkasunduan na bumuo ng isang conflict control unit sa pagitan ng Iran, Amerika, at Lebanon, at susubaybayan ng yunit na ito ang proseso ng pagpapatupad ng probisyong ito sa Lebanon.
Si Nabih Berri, Tagapagsalita ng Parliament ng Lebanon, na nagpapasalamat sa mga posisyon ng Islamic Republic of Iran at ng delegasyong negosyador ng Iran:
Ang iyong itinuloy sa Switzerland ay para sa interes ng mga tao ng Lebanon, ngunit ang Zionist na kaaway ay nagsisikap na iwasan ang isyu ng pagpapanumbalik ng soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon sa loob ng balangkas ng Islamabad understanding sa pamamagitan ng ibang paraan.
Ang Washington understanding sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime ay isang sabwatan at kaguluhan, at sinabi ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) na ang kaguluhan ay mas masahol pa sa pagpatay.
Sa tawag na ito sa telepono, binigyang-diin nina Qalibaf at Nabih Berri ang mas mabilis na pagdaraos ng pagpupulong ng "conflict control unit" upang kontrolin at wakasan ang digmaan sa Lebanon.
Tehran – IRNA (Hunyo 28, 2026) – Si Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly at pinuno ng negotiating team ng Iran, sa isang tawag sa telepono kay Nabih Berri, Tagapagsalita ng Parliament ng Lebanon, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng matatag na suporta ng Tehran sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon, at sinabi na ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon bilang "unang probisyon ng Islamabad memorandum of understanding" sa pagitan ng Iran at Amerika ay may mahalagang papel sa mga equation ng rehiyon.
Sa tawag na ito na ginawa noong Linggo (Hunyo 28), binanggit ni Qalibaf ang mga kamakailang usapan sa Switzerland, at nag-ulat ng pagbuo ng "conflict control unit" sa partisipasyon ng Iran, Amerika, at Lebanon, at itinuring ito bilang isang kasangkapan upang matiyak ang pagpapatupad ng unang probisyon ng memorandum at ituloy ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon. Idiniin din niya ang pangangailangan para sa pagbabalik ng mga lumikas, pagtatapos ng pananakop, at kumpletong pag-alis ng mga sundalo ng Zionist regime mula sa teritoryo ng Lebanon.
Si Nabih Berri, habang nagpapasalamat sa mga pagsisikap ng delegasyong Iranian sa Switzerland, ay nagbabala tungkol sa pagsisikap ng Zionist regime na iwasan ang mga probisyon ng memorandum at pahinain ang soberanya ng Lebanon, at tinawag ang Washington understanding sa Tel Aviv bilang "sabwatan at kaguluhan." Idiniin ng dalawang panig ang pangangailangan para sa mas mabilis na pagdaraos ng mga pagpupulong ng "conflict control unit" upang maiwasan ang pagpapatuloy ng paglabag sa tigil-putukan at patatagin ang kapayapaan sa timog Lebanon.
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