Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Velayati: Ang Hezbollah ang tunay na tagapangalaga ng kalayaan ng Lebanon.
Ang tagapayo ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon sa internasyonal na usapin:
Matapos ang maraming taon ng karanasan sa diplomasya, sinasabi ko: Ang kalayaan na walang pampulitikang kalayaan ay isang gintong kulungan; ang Hezbollah ay ang haligi ng tolda at ang tunay na tagapangalaga ng pagkakaroon at kalayaan ng Lebanon.
Tehran – ABNA news agency (Hunyo 28, 2026) – Si Ali Akbar Velayati, tagapayo ng Kataas-taasang Lider sa internasyonal na usapin, noong Linggo sa kanyang pagpupulong sa isang grupo ng mga pampulitika at kultural na personalidad, na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad sa Lebanon at ang patuloy na pag-atake ng Zionist regime sa timog ng bansa, ay nagbigay-diin sa sentral na papel ng Hezbollah sa pagpapanatili ng kalayaan at integridad ng teritoryo ng Lebanon.
Sa pagsasabing "matapos ang maraming taon ng karanasan sa diplomasya, sinasabi ko: Ang kalayaan na walang pampulitikang kalayaan ay isang gintong kulungan," ipinahayag ni Velayati na ang Hezbollah ay "ang haligi ng tolda at ang tunay na tagapangalaga ng pagkakaroon at kalayaan ng Lebanon," at ang anumang pagsisikap na disarmahan ang kilusang ito ay sa katunayan ay pagpapahina sa depensibong kakayahan ng Lebanon laban sa mga pagsalakay ng Zionist regime.
Binanggit ng tagapayo ng Kataas-taasang Lider ang paulit-ulit na paglabag ng Zionist regime sa tigil-putukan at pagpatay sa mga kumander ng paglaban, at idiniin na ang karanasan ng kamakailang digmaan ay nagpakita na ang Hezbollah ang tanging epektibong pwersa sa pagharap sa pananakop at pagtatanggol sa soberanya ng Lebanon. Idinagdag niya na ang Islamic Republic of Iran, sa ilalim ng pamumuno ng Kataas-taasang Lider, ay magpapatuloy sa matatag na suporta nito sa Hezbollah at sa harapan ng paglaban.
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