Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding pamumuna ng kinatawan ng Hezbollah sa framework agreement ng Lebanon at Israel / Ang kasunduang ito ay personal kay Aoun at Netanyahu
Si Ibrahim al-Moussawi, kinatawan ng parliament ng Lebanon, sa ganap na pagtanggi sa "framework agreement" sa Zionist regime ay nagpahayag na ito ay isang personal na kasunduan sa pagitan nina Joseph Aoun at Benjamin Netanyahu, at walang koneksyon sa bansa ng Lebanon, kaya hindi itinuturing ng paglaban ang sarili na obligado dito.
Ang kahiya-hiyang kasunduang ito ay nilagdaan sa Washington ng gobyerno ni Nawaf Salam sa ilalim ng apoy ng mga pag-atake ng Zionist. Sa kasunduang ito, may mga bagay tulad ng "mapayapang pamumuhay" at pagbibigay ng "karapatang tumugon" sa Israel; ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga bahagi ng teritoryo ng Lebanon ay nananatili pa rin sa ilalim ng pananakop ng agresibong rehimeng ito!
Beirut – ABNA news agency (Hunyo 28, 2026) – Si Ibrahim al-Moussawi, kinatawan ng "Loyalty to the Resistance" bloc sa parliament ng Lebanon, sa ganap na pagtanggi sa framework agreement na nilagdaan sa pagitan ng gobyerno ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington, ay tinawag itong "walang anumang legal at konstitusyonal na lehitimidad" at idiniin na ang kasunduang ito ay "walang koneksyon sa Lebanon at sa malayang bansa nito."
Sumulat si al-Moussawi sa X social network (dating Twitter) na ang kasunduang ito ay isang personal na kontrata lamang sa pagitan nina Joseph Aoun at Benjamin Netanyahu, at hindi itinuturing ng Hezbollah ang sarili na obligado dito. Sa pagtukoy na ang kasunduan ay nilagdaan sa kondisyon na ang mga bahagi ng teritoryo ng Lebanon ay nananatili pa rin sa ilalim ng pananakop ng Zionist regime, tinawag niya itong "kahiya-hiya" at "mapagpasakop."
Ang reaksyong ito ay ginawa sa panahong si Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng Hezbollah, ay inilarawan noon ang kasunduang ito bilang "nakakahiya" at "pagsuko ng soberanya ng Lebanon." Tinawag din ng Lebanese Islamic Action Front ang kasunduang ito bilang "patay na ipinanganak" at walang anumang legal na epekto. Sa kabila ng pagpirma ng kasunduang ito, ang mga pag-atake ng hukbo ng Israel sa timog Lebanon ay nagpapatuloy at ang bayan ng Al-Khiyam ay tinarget ng maraming pagsabog.
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