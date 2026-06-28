Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga diplomatikong pagpupulong ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran sa Baghdad.
Si Sayyed Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa kanyang paglalakbay sa Iraq ay nakipagpulong at nakipag-usap sa matataas na opisyal ng bansa.
Bilang karagdagan sa konsultasyon kay Nizar Amidi, Pangulo ng Iraq, ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng ating bansa ay nakipagpulong din kay Hibet al-Halbousi, Tagapagsalita ng Parliament ng Iraq, at nagpalitan ng pananaw tungkol sa bilateral relations at mga pinakabagong pag-unlad sa rehiyon.
Baghdad – Tabnak News Agency (Hunyo 28, 2026) – Si Sayyed Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, ngayong hapon (Linggo) ay nakipagpulong at nakipag-usap kay Nizar Amidi, Pangulo ng Iraq. Sa pagpupulong na ito, sina Mohammad Kazem Al-e Sadegh, ambassador ng Iran, Mohammad Ali Bak, assistant minister at director general ng Persian Gulf ng Ministry of Foreign Affairs, at Ismail Baghaei, tagapagsalita ng diplomatic apparatus, ay naroroon din.
Nakipagpulong din si Araghchi kay Hibet al-Halbousi, Tagapagsalita ng Parliament ng Iraq. Ang pinuno ng diplomatic apparatus ay dati nang nakipagpulong kay Fuad Hussein, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iraq, at Ali Faleh al-Zaidi, Punong Ministro ng bansa, at nakipagkonsulta tungkol sa bilateral relations at rehiyonal at internasyonal na pag-unlad.
Ang paglalakbay na ito, na siyang unang paglalakbay pagkatapos ng pagbuo ng bagong gobyerno ng Iraq, ay ginawa na may layuning batiin ang bagong gobyerno at ipahayag ang pagpapatuloy ng mabuting relasyon at strategic partnership ng Iran at Iraq. Gayundin, ang mga kinakailangang koordinasyon para sa prusisyon ng banal na labi ng martir na pinuno ng Iran sa mga lungsod ng Baghdad, Kadhimayn, Najaf, at Karbala ay isa pang layunin ng paglalakbay na ito. Sa kanyang pagdating sa Baghdad airport, ginunita ni Araghchi ang alaala nina Martir Sardar Qassem Soleimani at Martir Abu Mahdi al-Muhandis sa pamamagitan ng pagbisita sa memorial site ng mga martir na kumander ng paglaban.
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