Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ayon sa isang imbestigasyon ng pahayagang Israeli na Haaretz noong Hunyo 28, 2026, ang mga kumpanyang pandepensa ng Israel na Elbit Systems at Israel Aerospace Industries (IAI) ay lihim na nagbenta ng mga advanced na sistema ng armas sa Qatar at Saudi Arabia, sa kabila ng kawalan ng opisyal na relasyong diplomatiko sa pagitan ng mga bansang ito. Ang mga benta, na nagkakahalaga ng daan-daang milyong shekel, ay inaprubahan ng gobyerno ng Israel at ng Ministry of Defense nito.
🛡️ Ang mga Sistema at Kagamitang Naibenta
· Sistema ng Depensa Laban sa Misayl para sa mga Royal Aircraft ng Qatar: Ang mga sasakyang panghimpapawid ng Qatar, kabilang ang dalawang Boeing 747 at isang Airbus A340-500 na ginagamit ng Emir at ng Punong Ministro, ay nilagyan ng C-MUSIC (kilala rin bilang "Magen Rakia" o "Kalasag ng Langit"), isang sistema laban sa mga infrared-guided missiles na ginawa ng Elbit Systems. Ang sistema ay ini-install sa ilalim ng fuselage upang protektahan laban sa mga shoulder-fired missiles. Ang pag-install ay isinagawa sa Basel, Switzerland, sa pagitan ng 2020 at 2022.
· Mga Bahagi ng F-15 Fighter Jet para sa Qatar: Sa ilalim ng multi-bilyong dolyar na kontrata ng Boeing na magbenta ng 36 F-15QA fighter jet sa Qatar, ang mga kumpanyang Israeli ay nakatanggap ng mga sub-contract na nagkakahalaga ng $150 milyon hanggang $250 milyon. Kabilang sa mga bahaging ito ang:
· Advanced JHMCS Combat Helmets: Ang mga helmet na ito, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang **$200,000 bawat isa**, ay nagpapakita ng data ng flight at nagbibigay-daan sa mas mabilis na pag-target. Bumili ang Qatar ng 160 yunit ng mga helmet na ito sa halagang $35 milyon.
· Night Vision Goggles (AN/AVS-9).
· Mga Bahagi para sa Saudi Arabia: Ang Saudi Arabia, na binili ng 462 JHMCS helmet at 462 night vision goggles para sa kanilang F-15SA fighter jets, ay naging isang "indirect customer" ng Israeli defense products. Ang halaga ng helmet para sa Saudi Arabia ay tinatayang nasa $100 milyon.
⚖️ Konteksto at Implikasyon
· Kawalan ng Diplomatikong Relasyon: Hindi tulad ng UAE, Bahrain, at Morocco (na nag-normalize ng relasyon sa ilalim ng Abraham Accords), ang Qatar at Saudi Arabia ay walang pormal na diplomatikong relasyon sa Israel.
· Papel ni Netanyahu: Si Punong Ministro Benjamin Netanyahu ay inaprubahan ang mga deal na ito. Iniulat ng Maariv noong nakaraang taon na inaprubahan ni Netanyahu ang mga kontrata ng depensa sa Qatar na nagkakahalaga ng higit sa $100 milyon.
· Pagkasalungat sa Patakaran: Si Netanyahu ay naglalarawan sa Qatar bilang isang "komplikadong bansa" at sinusuportahan ang batas na italaga ito bilang isang sponsor ng terorismo, habang sabay na nag-aapruba ng mga lihim na deal sa depensa.
· Reaksyon ng mga Kumpanya: Ang Elbit Systems ay nagsabi na ang mga internasyonal na aktibidad nito ay napapailalim sa mga alituntunin ng Ministry of Defense, habang ang Rafael ay tumanggi na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga kasosyo sa negosyo.
· Lihim na mga Transaksyon: Ang mga transaksyon ay isinagawa sa pamamagitan ng mga sub-contract sa ilalim ng US Department of Defense, na nagpapahintulot sa pag-iwas sa mga pormal na diplomatikong channel.
Ang imbestigasyon ay nagpapakita ng isang kumplikadong ugnayan kung saan ang Israel ay nakikipagkalakalan ng mga advanced na sistema ng armas sa mga estado ng Gulpo na walang pormal na relasyon dito, na itinatampok ang pagkakaiba sa pagitan ng pampublikong retorika at lihim na kooperasyong pangseguridad.
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