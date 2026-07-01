Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pumutok ang Panga ni Netanyahu! Nagbabala sa Turkey at Egypt sa Isang Mapagmataas na Pananalita.
Sa isang mapagmataas at puno ng kayabangang pahayag na agad kumalat sa iba't ibang plataporma ng midya, si Benjamin Netanyahu—ang punong ministro ng rehimeng Zionist na kilala sa kanyang mga kontrobersyal at agresibong patakaran—ay nagpadala ng matinding babala sa dalawang pangunahing kapangyarihan sa rehiyon: ang Turkey at Egypt. Sa isang talumpati na tila naglalayong ipakita ang kanyang "lakas" sa harap ng kanyang panloob na krisis at lumalagong internasyonal na paghihiwalay, lantaran niyang sinabi kay Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey na "magpakalma" at huwag makialam sa mga gawain ng rehimeng Zionist, na may kasamang isang nakakatakot na paalala: "Napatunayan na namin kung ano ang aming kakayahan." Ang pariralang ito ay isang hayagang pagtukoy sa mga nakaraang krimen ng Israel sa Gaza at Lebanon, kung saan ang walang-awang puwersa ay ginamit laban sa mga sibilyan upang supilin ang anumang pagtutol.
Ang pag-atake ni Netanyahu kay Erdogan ay hindi nagkataon; ito ay kasunod ng mga pahayag ng Turkish leader na pumupuna sa mga aksyon ng Israel sa Gaza at sa kanyang patuloy na panawagan para sa isang agarang tigil-putukan at makataong tulong sa mga Palestinian. Sa pamamagitan ng kanyang mapagmataas na pananalita, sinubukan ng punong ministro ng Israeli na bawasan ang impluwensya ni Erdogan sa mundo ng Islam at ipakita na ang Turkey, sa kabila ng kanyang retorika, ay walang tunay na kapangyarihan upang hadlangan ang mga hakbang ng Israel. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay binatikos ng maraming analyst bilang isang tanda ng kawalan ng pag-asa at takot, sapagkat ang isang tunay na malakas na lider ay hindi nangangailangan na manakot sa pamamagitan ng mga banta—nagpapakita ito ng kahinaan sa halip na lakas.
Sa parehong konteksto, itinuon din ni Netanyahu ang kanyang atensyon sa Ehipto, partikular na sa Sinai Peninsula, kung saan sinabi niyang nakipag-ugnayan na siya sa mga opisyal ng Ehipto upang ipaalam sa kanila ang kanyang "mga inaasahan" hinggil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyong iyon. Ayon sa kanya, ang mga kondisyon sa Sinai ay "nagbabago," at ang Israel ay hindi papayag na ang anumang grupo o bansa ay gumamit ng lugar na ito bilang isang base upang banta ang seguridad nito. Ang pahayag na ito ay may dalang malalim na kahulugan, sapagkat ang Sinai ay matagal nang naging isang sensitibong isyu sa pagitan ng Cairo at Tel Aviv, lalo na't ang Ehipto ay may kasunduan sa kapayapaan sa Israel ngunit nahihirapan na kontrolin ang mga militanteng selda sa loob ng teritoryo nito, na kadalasang nagiging target ng Israeli airstrikes nang walang koordinasyon.
Ang mga banta ni Netanyahu ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga opisyal ng Ehipto at Turkey. Sa Ankara, ang mga tagapagsalita ng gobyerno ay tinawag ang mga pahayag ni Netanyahu na "walang pananagutan" at isang "interesadong pagtatangka na ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga pagkabigo," habang sa Cairo, ang mga mapagkukunan ng seguridad ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala ngunit nanatiling kalmado, na nagsasabing ang Ehipto ay may kakayahang pangalagaan ang sarili nitong soberanya at hindi nangangailangan ng mga lekturang mula sa isang lider na ang bansa ay nahaharap sa mga krimen ng digmaan. Ang mga tugon na ito ay nagpapakita na ang Netanyahu, sa kabila ng kanyang pagtatangka na gumanap bilang isang "hari" sa Gitnang Silangan, ay lalong nagiging isang isolated figure na ang mga salita ay hindi na kasing-bigat ng dati, dahil ang rehiyonal na dinamika ay nagbago at ang mga bansa tulad ng Turkey at Egypt ay hindi na handang tanggapin ang kanyang mga utos nang walang sagot.
Sa kabuuan, ang walang-ingat na pagsasalita ni Netanyahu ay isang indikasyon ng kanyang lumalalim na krisis sa pulitika sa loob ng Israel—kung saan siya ay nahaharap sa mga protesta, pagbagsak ng ekonomiya, at pagtaas ng mga banta mula sa Hezbollah at Hamas—at ang kanyang pagtatangka na ipakita ang kanyang sarili bilang isang "malakas na tao" sa pamamagitan ng pananakot sa kanyang mga kapitbahay ay isang desperadong hakbang na malamang na magdulot ng kabaligtaran na epekto. Ang kanyang mga banta sa Turkey at Egypt ay hindi lamang isang diplomatikong faux pas kundi isang pagkakamali na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kakayahang umunawa na ang panahon ng pangingibabaw ng Israel sa rehiyon ay unti-unting nagtatapos, at ang pagtutol at pagkakaisa ng mga bansang Muslim at Arabo ay mas malakas kaysa sa anumang misil o pambobomba na kanyang maihahagis.
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