Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kinondena ng Konseho ng mga Muslim sa Canada ang Pagtanggal ng Palestinian Shawl; Tinawag Itong Isang Gawa ng "Anti-Palestinian Racism".
Isang matindi at prangkang pahayag ng pagkondena ang inilabas ng National Council of Canadian Muslims (NCCM) matapos ang isang nakakagulat na insidente sa isang mataas na paaralan sa Lungsod ng Saskatoon, kung saan ang isang empleyado ng paaralan ay sapilitang nag-alis ng isang tradisyunal na Palestinian shawl (keffiyeh) mula sa balikat ng isang babaeng estudyante sa mismong sandali ng kanyang pagtanggap ng diploma sa harap ng maraming tao, kabilang ang kanyang pamilya at mga kapwa mag-aaral. Ayon sa NCCM, ang pagkilos na ito ay hindi lamang isang simpleng paglabag sa dress code o isang hindi pagkakaunawaan; ito ay isang malinaw na gawa ng nakaugat na pagtatangi at diskriminasyon laban sa mga Palestinian at sa kanilang mga tagasuporta, na kwalipikado bilang isang anyo ng "anti-Palestinian racism" na dumarami sa mga Kanluraning bansa sa ilalim ng pagkukunwari ng neutralidad o seguridad.
Binigyang-diin ng Konseho na ang keffiyeh—ang itim-at-puting checkered scarf na isinusuot ni Shima, ang estudyanteng biktima ng insidente—ay isang kultural at makasaysayang simbolo ng pagkakakilanlang Palestinian na may malalim na ugat sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan. Hindi ito isang pampulitikang pahayag ng karahasan o terorismo, gaya ng maling ipinapakita ng ilang mga Western media, kundi isang pagpapahayag ng pagmamalaki sa isang pamana na tumagal ng mga dekada ng okupasyon at paglilipat. Ang sapilitang pagtanggal nito sa isang pampublikong seremonya, anila, ay nagpadala ng isang mapanganib na mensahe na ang mga simbolo ng kulturang Palestinian—at sa pamamagitan ng pagpapalawig, ang mga Palestinian mismo—ay hindi katanggap-tanggap sa lipunang Kanluranin, na nagpapalakas ng isang klima ng takot at pagsupil sa mga nagpapahayag ng kanilang pakikiisa sa kanilang mga kapatid sa Palestine.
Ang NCCM ay nanawagan sa mga opisyal ng paaralan at sa mas malawak na mga institusyong pang-edukasyon sa Canada na magsagawa ng agarang pagsisiyasat at managot sa empleyadong responsable, at upang tiyakin na ang mga katulad na insidente ay hindi na mauulit sa hinaharap sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga patakaran laban sa diskriminasyon at pagbibigay ng sensitibong pagsasanay sa kultura sa lahat ng mga tauhan. Idinagdag pa nila na ang insidenteng ito ay bahagi ng isang mas malawak na kalakaran sa Canada at sa iba pang mga Kanluraning bansa kung saan ang mga simbolo ng Palestinian ay tinatarget bilang "controversial" o "inflammatory," habang ang mga simbolo ng ibang mga pambansang pakikibaka ay tinatanggap at iginagalang—isang dobleng pamantayan na, ayon sa Konseho, ay dapat hamunin at itama sa pamamagitan ng edukasyon at adbokasiya.
Higit pa rito, tahasan na tinutulan ng NCCM ang anumang pagtatangka na iugnay ang pagkakakilanlan at kultura ng Palestinian sa terorismo o karahasan, na binibigyang-diin na ang mga Palestinian ay may karapatan sa kanilang sariling kultura, kasaysayan, at mga simbolo, at ang pagpapahayag ng suporta sa kanilang mga karapatan ay hindi isang krimen o isang banta sa seguridad. Ang ganitong mga pag-uugnay, anila, ay hindi lamang hindi makatarungan kundi mapanganib, sapagkat sila ay nagbibigay-daan sa mga indibidwal at institusyon na bigyang-katwiran ang kanilang mga gawa ng diskriminasyon at panliligalig laban sa mga Palestinian at sa kanilang mga kaalyado, na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga inosenteng pagpapahayag ng kultura ay nagiging batayan para sa parusa at pagsupil.
Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, muling pinagtibay ng NCCM ang kanilang pangako na ipagtanggol ang mga karapatan ng lahat ng mga Muslim at ng lahat ng mga taong may paninindigan sa katarungan sa Canada, at nanawagan sa lahat ng mga organisasyon ng lipunang sibil, mga mambabatas, at mga mamamayan na magkaisa upang labanan ang anti-Palestinian racism at lahat ng anyo ng pagtatangi, at upang matiyak na ang Canada—at ang buong mundo—ay isang lugar kung saan ang bawat tao ay maaaring ipagdiwang ang kanilang kultura at pamana nang walang takot sa panliligalig o pag-uusig. Ang keffiyeh ni Shima ay maaaring tinanggal sa isang iglap, ngunit ang kanyang kwento ay nagbigay-inspirasyon sa isang pambansang pag-uusap tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan at pagkakapantay-pantay sa isang multikultural na lipunan—at ang pag-uusap na iyon ay hindi titigil hangga't ang katarungan ay hindi ganap na naibibigay sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan o ang kanilang paninindigan.
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