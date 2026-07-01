Video| Pagtanggal ng Palestinian Keffiyeh mula sa Balikat ng Isang Estudyante Habang Tumatanggap ng Diploma sa Canada; Ang Estudyante ay Nagsabi: "Sin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagtanggal ng Palestinian Keffiyeh mula sa Balikat ng Isang Estudyante Habang Tumatanggap ng Diploma sa Canada; Ang Estudyante ay Nagsabi: "Sinira Nito ang Isang Mahalagang Sandali ng Aking Buhay".
Isang nakakagulat at nakakasakit na insidente ang naganap sa isang seremonya ng pagtatapos sa isang mataas na paaralan sa Canada, kung saan ang isang miyembro ng kawani ng paaralan ay nag-alis ng Palestinian keffiyeh mula sa balikat ng isang babaeng estudyante na nagngangalang Shima habang siya ay tumatanggap ng kanyang diploma sa harap ng maraming tao, kabilang ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga guro. Ang keffiyeh—isang tradisyunal na checkerboard scarf na matagal nang naging simbolo ng pambansang pagkakakilanlan ng mga Palestinian at ng kanilang pakikibaka laban sa pananakop—ay isinusuot ni Shima bilang isang pagpapahayag ng kanyang pagmamalaki sa kanyang pamana at ng kanyang pakikiisa sa kanyang mga kapatid sa Palestine na patuloy na nagdurusa sa ilalim ng genocide at paglilipat na isinasagawa ng rehimeng Zionist.
Ayon sa mga saksi at sa mga video na kumalat sa social media, ang empleyado ng paaralan ay lumapit kay Shima sa mismong sandali ng pag-abot ng kanyang diploma at, nang walang anumang paliwanag o pahintulot, ay sapilitang hinila ang keffiyeh mula sa kanyang balikat, na nag-iwan sa kanya na nakahubad ang balikat at lubos na napahiya sa harap ng lahat ng naroroon. Si Shima, na labis na naapektuhan ng pangyayari, ay nagsabi sa isang panayam: "Ang ginawa nila ay sinira ang isa sa pinakamahalaga at pinakamasayang sandali ng aking buhay." Idinagdag niya na ang kanyang keffiyeh ay hindi lamang isang piraso ng tela; ito ay isang bahagi ng kanyang pagkatao, ng kanyang kasaysayan, at ng kanyang pakikiisa sa isang bayang api—at ang pagtanggal nito sa harap ng lahat ay isang pag-atake hindi lamang sa kanya kundi sa buong pamayanang Palestinian at sa kanilang mga tagasuporta sa buong mundo.
Ang insidente ay agad na nagdulot ng malawakang pagkapoot at pagkondena mula sa iba't ibang sektor ng lipunan sa Canada at sa buong mundo. Maraming mga organisasyon ng karapatang pantao, mga grupo ng mga mag-aaral, at maging ang ilang mga opisyal ng gobyerno ay kinondena ang aksyon bilang isang gawa ng diskriminasyon at Islamophobia, at nanawagan para sa isang agarang pagsisiyasat at angkop na aksyong pandisiplina laban sa empleyadong responsable. Ang keffiyeh, bagama't madalas na binibigyang-kahulugan ng ilang mga Western na media bilang isang "political statement," ay para sa mga Palestinian at sa kanilang mga kaalyado ay isang kultural at makasaysayang simbolo ng paglaban at katatagan—katulad ng kilt para sa mga Scots o ng sombrero para sa mga Mexicano—at ang pagbabawal o pagtanggal nito ay isang anyo ng kultural na pagsupil na hindi maaaring balewalain.
Si Shima, sa kabila ng kanyang pagkabigo at sakit, ay nagpakita ng kahanga-hangang katatagan sa pamamagitan ng pagsasabing ang insidenteng ito ay hindi makakapigil sa kanya na patuloy na isuot ang kanyang keffiyeh at ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa katunayan, ang kanyang kwento ay naging isang inspirasyon para sa maraming mga mag-aaral at aktibista na nagtipon upang ipakita ang kanilang suporta sa kanya at upang iprotesta ang lumalagong kalakaran ng pagsupil sa mga simbolo ng Palestinian sa mga paaralan at pampublikong lugar sa Kanluran. Ang insidente ay nagtaas din ng mahahalagang katanungan tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag at ang karapatan ng mga minorya na ipagdiwang ang kanilang kultura at pamana nang walang takot sa panliligalig o pagtatangi.
Sa huli, ang insidenteng ito ay isang paalala na ang labanan para sa katarungan para sa Palestine ay hindi lamang nagaganap sa mga larangan ng digmaan sa Gaza o sa mga lansangan ng Kanlurang Pampang; ito ay nagaganap din sa mga silid-aralan, sa mga seremonya ng pagtatapos, at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Palestinian at ng kanilang mga tagasuporta sa buong mundo. Ang keffiyeh ni Shima ay maaaring tinanggal sa isang iglap, ngunit ang kanyang diwa at ang kanyang paninindigan ay mananatiling matatag—isang patunay na ang pagkakakilanlan ng isang tao ay hindi maaaring agawin ng anumang puwersa, at na ang mga simbolo ng paglaban ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na lumaban para sa kanilang mga karapatan at para sa isang mundo kung saan ang bawat tao ay malayang ipahayag kung sino sila, nang walang takot sa panliligalig o diskriminasyon.
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