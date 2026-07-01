Video| Pagsalakay ng mga Nakabaluti na Sasakyang Pandigma ng mga Zionist sa Gitnang Lungsod ng Ramallah sa Kanlurang Pampang

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsalakay ng mga Nakabaluti na Sasakyang Pandigma ng mga Zionist sa Gitnang Lungsod ng Ramallah sa Kanlurang Pampang
Isang panibagong alon ng karahasan at pananakot ang yumanig sa lungsod ng Ramallah—ang sentrong administratibo ng Palestinian Authority at isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa okupadong Kanlurang Pampang—nang ang mga puwersa ng rehimeng Zionist ay maglunsad ng isang malawakang operasyong militar sa mismong puso ng lungsod gamit ang mga mabibigat na nakabaluti na sasakyang pandigma. Ayon sa mga ulat ng mga lokal na saksi at mga tagapagbalita sa lugar, ang mga tanke at armored personnel carrier (APC) ay biglang sumugod sa mga pangunahing lansangan at plasa ng Ramallah sa madaling-araw, na nagdulot ng matinding takot at sindak sa mga residenteng nagising sa nakakabinging tunog ng mga makina ng digmaan at ng mga putok ng stun grenades at live ammunition na kumakalat sa hangin.
Ang pagsalakay na ito ay hindi isang simpleng pagpapakita ng puwersa; ito ay isang sistematikong operasyon na naglalayong supilin ang anumang anyo ng paglaban at pahinain ang moral ng mga Palestinian sa isa sa kanilang mga pangunahing lungsod. Ayon sa mga mapagkukunan, ang mga puwersa ng okupasyon ay hindi lamang nagpakalat ng kanilang mga sasakyan sa mga estratehikong punto; sila rin ay nagsagawa ng mga pag-aresto sa mga kabataang lalaki, nagtatag ng mga random na checkpoint, at pinigilan ang paggalaw ng mga sibilyan, na epektibong naparalisa ang pang-araw-araw na buhay ng lungsod. Ang mga opisyal ng Palestinian ay nag-ulat ng mga insidente ng pag-vandalize ng mga sasakyan at mga tindahan, pati na rin ang mga pagsalakay sa mga pribadong tahanan kung saan ang mga pamilya ay pinilit na lumabas sa kanilang mga bahay sa gitna ng lamig at takot.
Ang mga engkwentro ay sumiklab sa pagitan ng mga kabataang Palestinian at ng mga puwersa ng Israeli, kung saan ang mga bato at mga molotov cocktail ay nagsilbing sandata laban sa mga armored machine ng mga mananakop. Bagama't ang mga pwersa ng okupasyon ay gumamit ng matinding puwersa—kabilang ang pagpapaputok ng tear gas at rubber bullets—upang ikalat ang mga nagpoprotesta, ang mga Palestinian ay nanatiling matatag at nagpatuloy sa kanilang mapaghamong paninindigan, na nagpapakita na ang kanilang diwa ng paglaban ay hindi masisira ng anumang bilang ng mga tanke o bala. Ang mga medikal na koponan ay nag-ulat ng ilang mga nasugatan mula sa parehong pagbaril at pagka-suffocate mula sa gas, bagama't ang bilang ay inaasahang tataas habang ang operasyon ay patuloy na nagpapatuloy.
Ang pag-atake sa Ramallah ay bahagi ng isang mas malawak at pinagplanuhang kampanya ng rehimeng Zionist upang durugin ang Palestinian Authority at ang anumang potensyal na pagsisikap para sa pagsasarili, lalo na sa gitna ng patuloy na genocide sa Gaza. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga sentrong urban tulad ng Ramallah, na sumasagisag sa pampulitikang adhikain ng mga Palestinian, ang Israel ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na walang lugar ang magiging ligtas mula sa kanilang pananalakay—maging ang mga lugar na may mataas na profile diplomatiko ay hindi iginagalang. Ang mga internasyonal na tagapagmasid ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala, ngunit ang kanilang mga salita ay nananatiling walang epekto sa harap ng walang-pasubaling suporta ng Amerika sa Israel, na nagbigay-daan sa Tel Aviv na ipagpatuloy ang kanyang mga krimen nang may buong impunity.
Sa kabila ng mabigat na presensyang militar at ng panandaliang pagkagambala na dulot nito, ang mga mamamayan ng Ramallah—tulad ng kanilang mga kapatid sa Gaza, Jenin, at Nablus—ay nananatiling nagkakaisa sa kanilang pagtanggi na sumuko. Ang bawat pagsalakay ay nagpapalakas lamang sa kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang lupain at ang kanilang mga karapatan, at ang bawat pag-aresto ay nagdaragdag ng mga bagong pangalan sa mahabang listahan ng mga martir at bilanggo na nagsilbing inspirasyon sa pakikibaka para sa kalayaan. Ang pananakop, gaano man ito kalupit o kalakas, ay hindi kailanman makakatalo sa isang bayan na ang pananampalataya sa katarungan ay mas matibay kaysa sa bakal ng mga tanke nito—at ang Ramallah, tulad ng buong Palestine, ay mananatiling isang matibay na muog ng paglaban hanggang sa ang huling sundalong Zionist ay mapilitang umalis sa banal na lupain na ito.
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