Video|Malawakang Pagluluksa ng mga Shiite sa mga Lansangan ng London Kasabay ng Araw ng Ashura; Libu-libo ang Nagtipon sa Puso ng Kabisera ng Britanya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Pagluluksa ng mga Shiite sa mga Lansangan ng London Kasabay ng Araw ng Ashura; Libu-libo ang Nagtipon sa Puso ng Kabisera ng Britanya.
Sa isang makapigil-hiningang pagpapakita ng pananampalataya at pagkakaisa, libu-libong mga Shiite Muslim at mga tagasunod ng Ahl al-Bayt (ang Banal na Sambahayan ng Propeta) ang bumuhos sa mga pangunahing lansangan ng gitnang London upang gunitain ang Araw ng Ashura—ang pinakamahalagang araw ng pagluluksa sa kalendaryong Islamiko, na ginugunita ang malagim na pagkamartir ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang apo ng Propeta Muhammad, sa kapatagan ng Karbala mahigit 1,300 taon na ang nakalilipas. Ang mga prusisyon, na umaabot sa maraming bloke ng lungsod, ay puno ng mga deboto na nakasuot ng itim na damit bilang simbolo ng kanilang kalungkutan, habang ang mga watawat na may nakasulat na pangalan ng Imam Hussein at ng kanyang mga kasamahan ay itinaas nang mataas sa itaas ng mga ulo ng mga nagdadalamhati, na nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at katapatan sa kanyang banal na alaala.
Ang mga kalahok sa makasaysayang okasyong ito—na binubuo hindi lamang ng mga Shiite mula sa iba't ibang bahagi ng United Kingdom kundi pati na rin ng mga bisita mula sa ibang mga bansa sa Europa—ay nagsagawa ng kanilang mga ritwal ng pagluluksa na may matinding debosyon at disiplina. Ang mga sigaw ng "Labbaik ya Hussein" (Narito ako sa iyong serbisyo, O Hussein) at "Hayhat minna al-dhilla" (Malayo sa atin ang kahihiyan) ay umalingawngaw sa mga lansangan, na umaalingawngaw sa mga gusali at nagbibigay ng isang makapangyarihang mensahe na ang mga aral ng Karbala—ang pagtindig laban sa paniniil at ang pagtatanggol sa katarungan sa kabila ng tila imposibleng mga pagkakataon—ay nananatiling buhay sa mga puso ng mga mananampalataya, at patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa kanila na lumaban laban sa anumang anyo ng pang-aapi sa kasalukuyang panahon.
Ang pagdiriwang ng Ashura sa London ay may espesyal na kahalagahan dahil ito ay nagaganap sa isang pangunahing lungsod ng Kanluran, na nagpapakita na ang Islam at ang mensahe ng Ahl al-Bayt ay hindi limitado sa mga hangganan ng mga bansang Muslim; ito ay isang pandaigdigang mensahe ng pag-asa at paglaban na umaakit ng mga tao mula sa lahat ng pinagmulan at kultura. Ang mga Shiite ng London, sa kabila ng kanilang pagiging minorya sa isang nakararaming Kristiyanong lipunan, ay nagawang mapanatili ang kanilang mga relihiyosong tradisyon at maipasa ang mga ito sa kanilang mga anak, na nagpapakita ng kanilang malalim na ugat sa kanilang pananampalataya at ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan sa harap ng mga hamon ng asimilasyon at sekularismo.
Ang mga prusisyon ay natapos sa mga sentrong pangkultura at mga moske kung saan ang mga talumpati ay ibinigay ng mga klerigo at mga iskolar, na nagpapaalala sa mga dadalo tungkol sa walang-hanggang kahalagahan ng sakripisyo ni Imam Hussein at ang kanyang pamilya, at ang kanilang matapang na pagtanggi na yumuko sa malupit na pamumuno ng Umayyad caliph Yazid. Ang mga tagapagsalita ay nagbigay-diin na ang labanan sa Karbala ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari; ito ay isang buhay na aral na ang katotohanan at katarungan ay dapat ipaglaban sa lahat ng panahon, gaano man kalaki ang panganib o kalakas ng kaaway. Ang okasyon ay nagsilbi rin bilang isang pagkakataon para sa pamayanang Shiite na magkaisa at magpakita ng kanilang pagkakaisa sa harap ng Islamophobia at diskriminasyon na kanilang kinakaharap sa Kanluran, na nagpapatunay na ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang isang pribadong bagay kundi isang pampublikong deklarasyon ng kanilang paninindigan sa katarungan at katotohanan.
Sa huling bahagi ng araw, ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng mga panalangin para sa kapayapaan at katarungan sa buong mundo, lalo na para sa mga inaaping Palestinian na patuloy na nagdurusa sa ilalim ng pananakop at genocide ng rehimeng Zionist, na binibigyang-diin ang unibersal na mensahe ng Ashura na ang lahat ng anyo ng paniniil—maging ito man ay sa Karbala, Gaza, o saanman sa mundo—ay dapat labanan nang may tapang at determinasyon. Ang London, sa araw na ito, ay naging isang sagradong espasyo kung saan ang mga tinig ng paglaban at pananampalataya ay nagsanib, na nag-iiwan ng isang matinding paalala na ang dugo ni Imam Hussein ay patuloy na dumadaloy sa mga ugat ng bawat mananampalataya na naniniwala na ang dignidad ay hindi kailanman maaaring isuko, at ang paglaban sa kawalang-katarungan ay isang tungkulin na hindi nawawala sa paglipas ng panahon.
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