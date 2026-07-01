Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-angkin ng Hukbong Pakistan na Bumagsak ang 4 na Masasalimuot na Drone mula sa Afghanistan; Babala sa Kabul Laban sa mga Provokasyon.
Isang panibagong yugto ng karahasan at tensyon ang sumiklab sa magulong hangganan ng Pakistan at Afghanistan, kung saan ang Islamabad ay pormal na nag-angkin na ang kanilang mga puwersa ng depensa ay matagumpay na bumaril at nagpabagsak ng apat (4) na "masasalimuot" o kaaway na mga drone na nagmula sa teritoryo ng Afghanistan. Ayon sa pahayag ng militar ng Pakistan, ang mga drone na ito ay pumasok sa kanilang himpapawid sa estratehikong lalawigan ng Balochistan—isang lugar na matagal nang pinagmumulan ng alitan at taguan ng iba't ibang militanteng grupo—at agad na na-neutralize ng kanilang air defense system upang hadlangan ang anumang posibleng pagsalakay o espiya, na tila bahagi ng isang mas malawak na operasyon upang subukan ang mga depensa ng Pakistan sa kahabaan ng hindi mapayapang Durand Line.
Idinagdag ng mga opisyal ng Pakistan na ang insidenteng ito ay isang malinaw na paglabag sa kanilang pambansang soberanya at isang mapanganib na provokasyon na hindi nila maaaring balewalain. Higit pa rito, sabay silang naglabas ng isang matinding babala sa pamahalaang Taliban sa Kabul, na nagbabala na kung ang ganitong mga gawaing pananalakay ay hindi titigil at magpapatuloy ang mga "provocative actions" mula sa panig ng Afghanistan, ang Pakistan ay hindi mag-aatubiling magsagawa ng mas malupit at mas malawak na tugon na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanilang mga kapitbahay—isang banta na nagpapahiwatig ng posibleng paggamit ng mas mabibigat na artilerya o maging ng mga ground incursion kung kinakailangan.
Binigyang-diin ng mga analista ng seguridad na ang palitan ng mga drone at putok na ito ang pinakabagong sintomas ng lumalalim na distrusya sa pagitan ng dalawang bansa, na patuloy na nag-aakusa sa isa't isa ng pagkukupkop sa mga terorista at ng pagsuporta sa mga separatistang kilusan na nagbabanta sa integridad ng bawat isa. Ang Taliban, sa kanilang bahagi, ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pagtanggap sa mga paratang, bagama't may mga hindi opisyal na tinig na nagsasabing ang mga drone ay maaaring nag-ooperate laban sa mga selda ng ISIS-K, na siyang karaniwang kaaway ng dalawang panig, ngunit ang kawalan ng koordinasyon at komunikasyon ay patuloy na nagtutulak sa kanila sa magkabilang panig ng baril.
Sa kabila ng mga diplomatic channels na bukas pa rin, ang mabilis na pagdami ng mga insidente sa hangganan tulad nito ay nagpapataas ng takot na ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring mag-udyok ng isang mas malawakang komprontasyong militar sa pagitan ng dalawang may-armas na nukleyar na bansa, na maglalagay sa buong rehiyon ng Timog Asya sa bingit ng isang malaking sakuna. Habang ang Pakistan ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang depensa sa hangganan at ang Afghanistan ay nagpupumilit na patatagin ang kanyang panloob na seguridad, ang paulit-ulit na karahasan na ito ay nagsisilbing isang madilim na paalala na ang kapayapaan sa pagitan ng mga kapitbahay na ito ay mananatiling marupok hangga't hindi nareresolba ang mga pinagbabatayan ng alitan—mula sa hindi kinikilalang hangganan hanggang sa walang katapusang akusasyon ng pagho-host sa mga kaaway ng bawat isa.
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