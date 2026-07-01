Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Guterres, Nanawagan para sa Agarang Paglalaan ng Pondo sa UNRWA; Binalaan ang Krisis na Nagbabanta sa Makataong Operasyon at Katatagan ng Rehiyon.
Sa isang panawagan na nagpapakita ng lumalalang krisis makatao sa Gitnang Silangan, ang Kalihim-Heneral ng United Nations na si António Guterres ay pormal na humiling sa lahat ng mga kasaping bansa ng samahan na maglaan ng agarang pinansiyal na suporta sa UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)—ang ahensya ng UN na responsable sa pagbibigay ng edukasyon, kalusugan, at iba pang pangunahing serbisyo sa milyun-milyong Palestinian refugee sa Gaza, Kanlurang Pampang, Jordan, Lebanon, at Syria. Ayon kay Guterres, ang matinding kakulangan sa pondo na kinakaharap ng UNRWA ay nagbabanta hindi lamang sa pagpapatuloy ng mga operasyong makatao kundi pati na rin sa mismong katatagan ng buong rehiyon, dahil ang pagbagsak ng ahensyang ito ay mag-iiwan ng milyun-milyong mga refugee na walang access sa pagkain, gamot, at edukasyon—isang sitwasyon na tiyak na magpapalala ng paghihirap at maaaring mag-udyok ng karagdagang karahasan at kaguluhan.
Binigyang-diin ng Kalihim-Heneral na ang UNRWA ay isang mahalagang haligi ng katatagan sa isang rehiyon na matagal nang pinahihirapan ng tunggalian, okupasyon, at kawalang-katarungan. Ang ahensya ay hindi lamang nagbibigay ng agarang tulong; ito rin ay nagsisilbing isang simbolo ng internasyonal na pangako sa mga karapatan ng mga Palestinian refugee, kabilang ang kanilang karapatang bumalik sa kanilang mga lupain—isang karapatan na paulit-ulit na kinumpirma ng UN General Assembly. Ang pagputol ng pondo sa UNRWA, ayon kay Guterres, ay hindi lamang isang administratibong isyu; ito ay isang pampulitikang pahayag na nagpapahiwatig na ang mundo ay tinalikuran ang responsibilidad nito sa mga Palestinian, na magbibigay-daan sa mga ekstremistang elemento sa magkabilang panig upang lalong magpatindi ng kanilang mga aksyon.
Sa kanyang pahayag, partikular na tinukoy ni Guterres ang nakababahalang kalagayan sa Gaza Strip, kung saan ang karahasan at pagkubkob ay patuloy na sumisira sa buhay ng mga sibilyan. Ayon sa kanyang ulat, mula nang ideklara ang isang tigil-putukan noong nakaraang Oktubre—na sa totoo ay hindi naman ganap na nasunod—ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza ay naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit isang libong Palestinian, karamihan sa kanila ay mga kababaihan at bata. Ang patuloy na pagdanak ng dugo na ito, aniya, ay isang malinaw na indikasyon na ang "cessation of hostilities" ay hindi naging sapat upang protektahan ang mga sibilyan, at ang internasyonal na komunidad ay dapat kumilos nang mas desidido upang wakasan ang impunity na tinatamasa ng rehimeng Zionist sa kabila ng malinaw na paglabag sa internasyonal na batas makatao.
Ang panawagan ni Guterres para sa agarang pondo sa UNRWA ay dumating sa isang panahon kung kailan ang ilang mga bansa—lalo na ang Estados Unidos at ilang mga estado ng Europa—ay nagbawas o nag-freeze ng kanilang mga kontribusyon sa ahensya, na naglalagay nito sa isang matinding krisis sa pananalapi. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya upang siraan ang UNRWA at ipalit ang mga alternatibong mekanismo na, sa katotohanan, ay mag-aalis ng espesyal na katayuan ng mga refugee ng Palestinian at magpapahina sa kanilang mga karapatan. Sa kabila ng panggigipit, maraming mga bansa—kabilang ang mga miyembro ng Arab League at ng Organization of Islamic Cooperation—ay nagpahayag ng kanilang patuloy na suporta sa UNRWA at nanawagan sa iba na tularan ang kanilang halimbawa sa pamamagitan ng agarang pagbibigay ng mga pondo upang matiyak na ang ahensya ay makapagpatuloy ng kanyang mga operasyon nang walang sagabal.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, muling pinagtibay ng Kalihim-Heneral na ang UNRWA ay hindi isang opsyon; ito ay isang pangangailangan para sa milyun-milyong tao na umaasa dito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at para sa kanilang pag-asa sa hinaharap. Ang pagbagsak ng UNRWA ay magiging isang sakuna hindi lamang para sa mga Palestinian kundi para sa buong internasyonal na komunidad, na magpapakita ng kawalan nito ng kakayahang pangalagaan ang mga pinaka-mahina at tuparin ang mga pangako nito sa ilalim ng internasyonal na batas. Nanawagan si Guterres sa lahat ng mga bansa na may puso at may paninindigan sa katarungan na mag-ambag ng kanilang bahagi at tiyakin na ang UNRWA ay mananatiling nakatayo bilang isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng kadiliman ng okupasyon at pagdurusa—isang tanglaw na, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay patuloy na magliliwanag sa landas ng hustisya at dignidad para sa mga Palestinian at para sa lahat ng mga inaaping tao sa buong mundo.
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