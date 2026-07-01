Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Media ng Zionist: Ang Paglilibing sa Martir na Lider ay Mensahe ng Pagpapatuloy at Pagtatagal ng Sistema sa Rehiyon.
Sa isang malalim at detalyadong pagsusuri na inilathala ng Israeli media outlet na i24news, tinalakay ng mga analista nito ang iba't ibang dimensyon ng makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Islamic Revolution—isang kaganapan na, ayon sa kanilang ulat, ay higit pa sa isang simpleng ritwal ng pagdadalamhati. Ayon sa report, ang Islamic Republic ay hindi lamang nag-oorganisa ng isang seremonya upang magpaalam sa kanyang yumaong lider; ito ay sabay na gumagamit ng okasyong ito bilang isang plataporma upang ipakita ang kanyang kahanga-hangang kakayahang mag-organisa, ang kanyang malalim na pambansang pagkakaisa, at higit sa lahat, upang magpadala ng isang malinaw na mensahe sa lahat ng mga bansa sa rehiyon—mula sa mga kaalyado hanggang sa mga kaaway—na ang sistema ng Islamic Republic ay matatag, nagkakaisa, at handang magpatuloy sa kanyang landas nang walang pag-aalinlangan.
Binigyang-diin ng i24news ang napakalawak na sukat ng kaganapan, na inilarawan nila bilang isa sa pinakamalaking pampublikong pagtitipon sa kasaysayan ng Gitnang Silangan, na may inaasahang pagdalo ng sampu-sampung milyong Iranian mula sa lahat ng sulok ng bansa. Ang mga pulutong ng mga tao—na naglalakbay nang daan-daang kilometro sa pamamagitan ng bus, tren, at personal na sasakyan—ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang personal na pagdadalamhati kundi nagiging buhay na simbolo ng kanilang katapatan sa rebolusyon at sa mga prinsipyong ipinaglaban ng kanilang lider. Kasabay nito, ang pakikilahok ng mga opisyal na delegasyon mula sa dose-dosenang mga bansa, kabilang ang mga kaalyado mula sa Asya, Aprika, at Latin America, ay nagdaragdag ng isang internasyonal na dimensyon sa kaganapan, na nagpapakita na ang impluwensya ng Iran ay lumalampas sa kanyang mga hangganan at may malawak na suporta sa pandaigdigang entablado.
Binanggit din ng ulat ang napakalaking media coverage na ibinibigay sa seremonya, kung saan ang mga lokal at internasyonal na mamamahayag ay nagtipon upang idokumento ang bawat sandali—mula sa mga prusisyon sa Tehran hanggang sa mga seremonya sa Qom at sa mga banal na lungsod ng Iraq. Ang malawakang atensyong ito, ayon sa i24news, ay isang estratehikong hakbang ng Iran upang matiyak na ang kanyang salaysay ng paglaban at katatagan ay kumalat sa buong mundo, na pumapalit sa mga negatibong paglalarawan ng Western media na kadalasang naglalarawan sa Iran bilang isang bansang nahihiwalay at nanghihina. Sa halip, ang ipinapakita ng Iran ay isang imahe ng isang bansa na, sa kabila ng mabibigat na parusa at banta, ay nananatiling nakatayo nang matatag at may kakayahang mag-mobilize ng milyun-milyon sa ilalim ng iisang bandila.
Sa kanilang pagsusuri, kinilala ng mga analyst ng i24news na ang pangunahing mensahe ng seremonyang ito ay ang "pagpapatuloy at pagtatagal ng sistema" —isang konsepto na mahalaga para sa pangmatagalang estratehiya ng Iran sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita na ang kamatayan ng isang lider ay hindi naging sanhi ng kaguluhan o pagkabaha-bahagi, kundi sa halip ay nagpalakas ng pambansang pagkakaisa, ipinapadala ng Tehran ang signal na ang anumang pagtatangka na pabagsakin ang rehimen sa pamamagitan ng panlabas na presyon o pagbabago ng rehimen ay tiyak na mabibigo. Ang mensaheng ito ay lalong mahalaga para sa mga kalapit na bansa—lalo na ang Saudi Arabia, UAE, at Jordan—na maaaring mag-isip na ang pagkawala ng isang makasaysayang lider ay magbubukas ng pinto para sa isang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa pabor ng Washington at Tel Aviv.
Sa kabuuan, ang i24news ay nagtapos sa pagsasabing ang seremonya ng paglilibing ng martir na lider ay hindi lamang isang okasyon ng pagluluksa kundi isang estratehikong maniobra na nagpapatibay sa posisyon ng Iran bilang isang pangunahing kapangyarihan sa Gitnang Silangan. Sa pamamagitan ng kanyang kahanga-hangang pag-oorganisa, malawak na partisipasyon ng masa, at internasyonal na abot, ang Iran ay muling nagpapatunay na ang kanyang sistema ay may kakayahang hindi lamang makaligtas sa mga krisis kundi maging mas malakas at mas nagkakaisa, na nag-iiwan ng malinaw na mensahe sa buong rehiyon: ang rebolusyon ay buhay at ang landas nito ay patuloy na magliliwanag sa kabila ng lahat ng hamon.
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