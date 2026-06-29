Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baghdad – Iraqi National News Agency (INA) (Hunyo 28, 2026) – Sa pinakabagong yugto ng malawakang kampanya laban sa katiwalian, inutusan ng Punong Ministro ng Iraq, si Ali al-Zaidi, kaninang madaling-araw ang pagsasagawa ng isang hindi pa naganap na security operation sa Green Zone ng Baghdad. Ang operasyong ito, na isinagawa sa koordinasyon ng hudikatura at sa presensya ng mga espesyal na counter-terrorism units (CTS), ay nagresulta sa pag-aresto sa dose-dosenang matataas na opisyal ng gobyerno, mga kinatawan ng parliament, at mga kaalyado ng maimpluwensyang pampulitikang personalidad.
Sinabi ng mga security source sa Iraqi National News Agency na hanggang ngayon, hindi bababa sa 47 suspek ang inaresto sa paratang ng financial corruption at pandarambong, kabilang ang mga kinatawan ng parliament at mga opisyal ng Ministry of Oil. Ang operasyong ito ay isinagawa kasunod ng mga pag-amin ni Adnan al-Jamilly, dating representante ng Ministry of Oil, na inaresto noong nakaraang buwan sa isang kaso ng pandarambong ng higit 85 milyong dolyar. Ang ilan sa mga naaresto ay malapit na kaalyado at matataas na tagapayo ni Mohammed Shia al-Sudani, dating punong ministro ng Iraq. Batay sa mga ulat, sa operasyong ito, ang security forces ay ganap na kinubkob ang Green Zone at ilang kalapit na lugar at hinarangan ang trapiko sa loob ng ilang oras.
Mga pampulitikang kinakailangan at panloob na reaksyon
Ang operasyong ito ay isinagawa sa sensitibong panahon kung kailan ang bagong gobyerno ng Iraq ay nahaharap sa malalaking hamon kabilang ang matinding depisit sa badyet na dulot ng pagtigil ng export ng langis sa panahon ng rehiyonal na digmaan at ang lumalaking presyon ng Amerika na buwagin ang mga armadong grupo na malapit sa Iran. Isang diplomat na nakatalaga sa Baghdad ang nagsabi sa AFP na ang operasyong ito ay "bahagi ng paghahanda para sa paparating na paglalakbay ng punong ministro sa Washington" at ang layunin nito ay ipakita ang seryosong pangako ng gobyerno sa mga reporma at paglaban sa katiwalian bago ang pagpupulong sa mga opisyal ng Amerika. Samantala, ang koalisyon na "Building and Development" na kaanib kay al-Sudani ay naglabas ng pahayag na sumusuporta sa mga hakbang na ito at binigyang-diin ang "matatag na paniniwala sa rule of law at kalayaan ng hudikatura." Pinuri rin ni Nouri al-Maliki, dating punong ministro, ang mga hakbang na ito at sinuportahan ang mga pagsisikap na "magtatag ng katarungan." Ang operasyong ito ay isinagawa kasabay ng paglalakbay ni Sayyed Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa Baghdad.
Pananaw sa paglaban sa katiwalian: Simula pa lamang ng mahabang landas
Idiniin ng Punong Ministro al-Zaidi sa kanyang mga pahayag na ang gobyerno ay "hindi magpapakita ng anumang pagkukulang at pagpapabaya" sa pagbabalik ng pampublikong pondo at paglaban sa mga tiwali, at ang kalagayan ay tulad na "ang katahimikan sa harap nito ay hindi na posible." Bagaman ang operasyong ito ay itinuturing na pinakamalaki at pinaka-koordinadong aksyon laban sa mga network ng katiwalian sa mga nakaraang taon, naniniwala ang mga analyst na dahil sa lalim at nakabalangkas na kalikasan ng katiwalian sa Iraq, ang mga hakbang na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang landas upang linisin ang mga executive body at mabawi ang tiwala ng publiko.
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