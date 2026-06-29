Video| Alkalde ng New York: Hindi ko sinusuportahan ang Israel bilang isang estadong Hudyo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-🎥 Alkalde ng New York: Hindi ko sinusuportahan ang Israel bilang isang estadong Hudyo
Si Zharan Mamdani, bilang tugon sa tanong ng host ng ABC News kung sinusuportahan ba niya ang Israel bilang isang estadong Hudyo, ay sumagot:
Sinabi ko na nang maraming beses na sinusuportahan ko ang isang estado na may pantay na karapatan para sa lahat. Ang anumang estado na nagbibigay ng kagustuhan sa isang relihiyon kaysa sa iba ay hindi karapat-dapat sa aking suporta, maging ito ay Israel, Saudi Arabia, o saanman, ang aking paniniwala ay ang lahat ay dapat na pantay-pantay, anuman ang kanilang mga paniniwala.
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