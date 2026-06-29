Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng Israeli media tungkol sa pag-aalala ng Tel Aviv; Ang Hamas ay muling nagtatayo ng kakayahang militar nito.
Iniulat ng network na "Kan" ng Zionist regime na ang mga kumander at intelligence bodies ng rehimeng ito ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa muling pagtatayo ng kakayahang militar ng Hamas, ang patuloy na kontrol ng kilusang ito sa Gaza Strip, at ang pagtaas ng lakas nito sa larangan.
Batay sa ulat na ito, ang Hamas ay patuloy na gumagawa ng mga armas, nagre-recruit ng mga pwersa, nagsasanay ng mga elite unit, naglilipat ng kagamitan, at muling nagtatayo ng mga underground infrastructure, at ang mismong bagay na ito ay nagtulak sa mga matataas na kumander ng hukbo ng Israel na magplano ng kahilingan na ipagpatuloy ang digmaan.
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